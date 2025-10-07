Atskleidė, kur lietuviai dažniausiai išleidžia vartojimo paskolas

Dažniausiai tokios paskolos išleidžiamos vartojimui – tam skolinasi 35 proc. jas imančių gyventojų, antradienį pranešė bankas.
„Tai gali būti tiek nenumatytos išlaidos – automobilio remontas ar skubios medicinos paslaugos, tiek sezoniniai pirkiniai, pavyzdžiui, žieminės padangos ar sodo įranga. Paskola tampa priemone užtikrinti finansinį stabilumą“, – pranešime sakė „Luminor“ vartojimo paskolų verslo plėtros vadovė Rūta Mylė.
Dar 28 proc. gyventojų vartojimo paskolas išleidžia būsto remontui, 24 proc. – automobiliui.
„Luminor“ teigimu, vidutinė vartojimo paskolos suma Lietuvoje siekia apie 6 tūkst. eurų – 20 proc. daugiau nei Latvijoje bei 11,1 proc. daugiau nei Estijoje.
Būsto remontui Lietuvoje vidutiniškai skolinamasi 11 tūkst. eurų – 22,2 proc. daugiau nei kitose Baltijos šalyse.
