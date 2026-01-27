Automagistralėje A1 ruošiamasi viaduko ties Sitkūnais rekonstrukcijai

Susisiekimo ministro Juro Taminsko teigimu, šiuo metu eksploatuojamas viadukas yra stipriai nusidėvėjęs, todėl būtina jį rekonstruoti.
„Šis daugiau nei penkis dešimtmečius skaičiuojantis viadukas – vienas svarbiausių pagrindinėje magistralėje, nes kasdien tūkstančiai vairuotojų juo keliauja pajūrio link. Tiltų ir viadukų atnaujinimo darbai vyksta visoje Lietuvoje, tad pavojingos būklės statinių sparčiai mažėja“, – pranešime sakė J. Taminskas.
Viaduko rekonstrukciją už beveik 2,9 mln. eurų atliks įmonė „Autokausta“. Vykdant atnaujinimo darbus, vietoj esamo bus statomas naujas gelžbetoninis viadukas su dviem eismo juostomis skirtingomis kryptimis. Taip pat ant viaduko planuojama įrengti šalitiltį su neslidžia danga pėstiesiems.
Viaduko rekonstrukcijos darbus planuojama baigti iki šių metų pabaigos.
