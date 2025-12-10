Baltarusijos ambasadai – protesto nota

Kaip trečiadienį pranešė ministerija, Baltarusijos pusė dar kartą primygtinai paraginta užtikrinti veiksmingą savo oro erdvės kontrolę ir grąžinti neteisėtai sulaikytą turtą, priklausantį ES piliečiams ir įmonėms.
URM išreiškė apgailestavimą, jog Baltarusijos pusė neišnaudojo galimybės techniniu lygiu aptarti klausimų, kuriuos pati kaimyninė valstybė ne kartą neva siūlėsi aptarti tiek viešai, tiek diplomatiniais kanalais.
Teigiama, jog tokiai galimybei Lietuva buvo pasiruošusi gruodžio 4 dieną Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Ministrų Taryboje Vienoje, ESBO pirmininkaujančiai Suomijai pasiūlius savo kaip pagalbininkės paslaugas.
„Deja, Baltarusijos pusė šį kvietimą atmetė teigdama, kad jos netenkina Lietuvos siūlomas susitikimo diplomatinis lygis – Lietuvos URM šiam klausimui yra paskyrusi specialųjį pasiuntinį sienos klausimams, turintį ambasadoriaus ypatingiems pavedimams rangą“, – nurodoma pranešime.
Pasak ministerijos, susitikime pažymėta, jog Lietuva ir toliau yra pasirengusi įsitraukti į konstruktyvų dialogą sprendžiant kilusius klausimus, tačiau Baltarusijos pusės nedviprasmiškas atsisakymas, nepaisant jos pačios pirminių ir vėlesnių raginimų, rodo paprasčiausią nenorą bendradarbiauti sprendžiant probleminius klausimus bei akivaizdžią geros valios stoką.
Kaip rašė BNS, kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skrydžiai pastaraisiais mėnesiais jau keliolika kartų paveikė Vilniaus oro uosto ir kartą – Kauno oro uosto darbą.
Dėl to Vilniui kelioms savaitėms apribojus pasienio punktų su Baltarusija veiklą, Minskas atsisako išleisti Lietuvoje registruotus vilkikus, siekdamas konsultacijų užsienio reikalų ministerijų lygiu.
„URM tikisi, kad aukšto lygio kontaktų siekianti Baltarusijos valdžia imsis veiksmų, sprendžiančių aukščiau išvardytas sąlygas“, – teigiama pranešime.
BNS rašė, kad yra dar vis yra aiškinamasi dėl problemos masto – Muitinės departamentui teigiant kad Minskas yra sulaikęs 185 Lietuvos vilkikus ir puspriekabes, „Linava“ toliau tikina, kad Baltarusijoje yra apie 4 tūkst. Lietuvos transporto priemonių, iš kurių 1,25 tūkst. vilkikų.
