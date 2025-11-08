Brango ir kiauliena, ir jautiena

Perspektyvos neaiškios
2025 m. trečiąjį ketvirtį vidutinė kiaulių supirkimo kaina Lietuvoje (pagal skerdenų masę ir kokybę) siekė 2,01 euro už 1 kg. Tai 7,3 proc. mažesnė kaina nei 2025 m. antrąjį ketvirtį ir 5,82 proc. – nei tuo pačiu laikotarpiu 2024 m. Sumažėjusi vidaus paklausa turėjo tiesioginį poveikį – ji lėmė kiaulių supirkimo kainos mažėjimą. Kita svarbi priežastis – afrikinis kiaulių maras (AKM). Ši liga kelia pavojų pasiūlos stabilumui, mažina vartotojų ir prekybos partnerių pasitikėjimą, trikdo logistiką ir prekybą, taip pat stabdo ūkių plėtrą.
Artimiausiu laikotarpiu kainų atsigavimo perspektyvos išlieka neaiškios. Daug kas priklausys nuo tolesnių pokyčių tarptautinėje rinkoje, eksporto galimybių ir vidaus paklausos.
Trūksta pasiūlos
Šių metų trečiąjį ketvirtį, palyginti su antruoju, didėjant galvijų supirkimo kainai, Lietuvos didžiųjų prekybos tinklų parduotuvėse analizuojami galvijienos produktai brango 11,85–21,47 proc., o lyginant su prieš metus buvusiomis kainomis – analizuojami produktai buvo 14,04–27,84 proc. brangesni. Tikėtina, kad mažmeninės galvijienos produktų kainos ir toliau išliks aukštos.
2025 m. liepos–rugsėjo mėn. Lietuvos įmonėse vidutinė galvijų supirkimo kaina pagal skerdenų masę ir kokybę buvo 5,75 euro už 1 kg – 5,89 proc. aukštesnė nei 2025 m. antrąjį ketvirtį ir net 52,12 proc. nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus (2024 m. trečiąjį ketvirtį). Aukštos galvijų supirkimo kainos ir toliau išlieka dėl galvijienos pasiūlos trūkumo. Tikėtina, kad galvijų supirkimo kaina Lietuvoje artimiausiu metu išliks aukšta, ypač jei toliau išliks didelė paklausa eksporto rinkose ir gamyba nesugrįš į ankstesnį lygį.
Labiausiai pigo burokėliai
Šių metų 43 savaitę (10 20–26), palyginti su 39-a (09 22–28), Lietuvos didžiųjų mažmeninės prekybos tinklų parduotuvėse supakuotų naujojo derliaus bulvių kaina sumažėjo 17,28 proc. (0,67 euro už 1 kg ir buvo 4,29 proc. mažesnė nei prieš metus), nesupakuotų bulvių – 6,78 proc. (0,55 euro už 1 kg ir 5,17 proc. mažesnė nei prieš metus), burokėlių – 7,14 proc. (0,65 euro už 1 kg ir 13,33 proc. mažesnė nei prieš metus), baltagūžių kopūstų – 3,41 proc. (0,85 euro už 1 kg ir 7,59 proc. didesnė nei prieš metus), nesupakuotų morkų – 2,82 proc. (0,69 euro už 1 kg ir 5,48 proc. mažesnė nei prieš metus). Svogūnų kaina padidėjo 2,70 proc. (0,76 euro už 1 kg ir 26,67 proc. didesnė nei prieš metus).
Trumpavaisių agurkų kaina padidėjo 17,61 proc. (3,74 euro už 1 kg ir 11,98 proc. didesnė nei prieš metus), pomidorų – 4,21 proc. (3,22 euro už 1 kg ir 31,97 proc. didesnė nei prieš metus).
Įtaką daro kokybė
Lietuvoje išaugintų obuolių mažmeninė kaina padidėjo 6,15 proc. (2,07 euro už 1 kg ir 38,93 proc. didesnė nei prieš metus).
Augintojų apklausos duomenimis, jų ūkiuose spalio antroje pusėje, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, bulvių kaina buvo mažesnė 17,86 proc., pomidorų – 21,05 proc., plautų morkų – 12,12 proc., baltagūžių kopūstų – 9,09 proc., trumpavaisių agurkų – 8,41 proc., burokėlių – 3,70 proc., svogūnų – 3,03 proc. Obuolių kaina buvo didesnė 61,79 proc.
Įvertinant sezoniškumo įtaką bulvių ir daržovių kainoms, geresnį derlių Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse nei praėjusiais metais, pasibaigus bulvių ir lauko daržovių derliaus nuėmimui, kainos dėl padidėjusios pasiūlos, kai yra daugiau prastesnės kokybės produkcijos, kurią reikia greičiau realizuoti, dar turėtų sumažėti. Agurkų ir pomidorų kainos, baigiantis jų derliui, didės.
Obuolių kainos artimiausiu metu Lietuvoje didėti neturėtų, nes nuėmus derlių bus prastesnės kokybės obuolių, kuriuos reikės greičiau realizuoti. Taip pat yra didelė pasiūla pigesnių obuolių iš Lenkijos.
