Dėl sumažėjusios saulės jėgainių gamybos elektra rugsėjį brango

Vidutinė didmeninė elektros kaina rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, augo 2 proc. iki 81 euro už megavatvalandę (MWh).Tuo pat metu 2023 ir 2024 metais ji siekė atitinkamai siekė 117,3 ir 83,7 euro.
„Litgrid“ Strategijos departamento vadovas Paulius Kozlovas sako, kad rugsėjį elektros kainos išliko stabilios, nepaisant pokyčių rinkose, pirmiausia – sumažėjusios saulės elektrinių gamybos.
„Apsiniaukę ir vėsūs orai mėnesio pabaigoje taip pat lėmė ir suvartojimo augimą. Jį kompensavo didesnė vėjo jėgainių gamyba ir daugiau gaminusios vietos šiluminės elektrinės. Elektros kainoms augti neleido ir po remonto rugsėjo 19 dieną įjungta „EstLink 1“ jungtis“, – pranešime sakė P. Kozlovas.
Pasak jo, mėnesio pradžioje buvo įprasta, kad saulės elektrinės per dieną pagamina apie 7 gigavatvalandes (GWh) elektros, tačiau rugsėjo pabaigoje gamyba krito iki 4 GWh.
Daugiausiai elektros rugsėjį pagamino vėjo elektrinės – jų gamyba, palyginti su rugpjūčiu, augo 29 proc. iki 275 GWh (42 proc. visos Lietuvos gamybos). Saulės jėgainių gamyba sumažėjo 24 proc. iki 160 GWh. Šiluminių elektrinių gamyba rugsėjį siekė 142 GWh, hidroelektrinių – 54 GWh, o kitų elektrinių – 26 GWh.
Elektros suvartojimas šalyje rugsėjį augo 8 proc. iki 896 GWh. Iš viso Lietuvoje per rugsėjį pagaminta 657 GWh elektros energijos – 3 proc. daugiau nei praeitą mėnesį. Vietos elektrinės užtikrino 73 proc. šalies elektros energijos suvartojimo.
Bendras importo srautas per mėnesį sumažėjo 11 proc. iki 446 GWh, o eksportas – 13 proc. iki 172 GWh. 57 proc. nukreipta į Latviją, 37 proc. – į Lenkiją, o likę 5 proc. – į Skandinaviją.
