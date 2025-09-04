Didieji kiaulių augintojai piktinasi: mūsų problemos nėra sprendžiamos

Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos direktorius Algis Baravykas sako, kad ūkiai yra sudėtingoje situacijoje, nes jų problemos nėra sprendžiamos, nors AKM protrūkius galima prognozuoti iš anksto. Be to, jo teigimu, kyla grėsmė gyvūnų gerovei.
„Atsiduriame ganėtinai sudėtingoje situacijoje šiandien, kai yra aukštų postų dalybos, nėra sprendžiami realūs klausimai, konkretūs, fermose, kur kyla grėsmė ir gyvūnų gerovei, ir ūkių saugumui dėl maro, ir ekonominiai nuostoliai patiriami“, – spaudos konferencijoje ketvirtadienį sakė A. Baravykas.
„Mūsų tikslas yra pasiekti, kad valstybinės institucijos atliktų savo darbus net tais momentais, kai persistumdomos pozicijos, keičiasi vieni ar kiti pareigūnai“, – pridūrė jis.
Pasak A. Baravyko, AKM pasireiškė dar liepos mėnesį Joniškio, Kelmės bei Radviliškio rajonuose.
Jo teigimu, komerciniams ūkiams taikomos griežtos biosaugos taisyklės, tuo metu smulkiesiems taisyklės yra švelnesnės. Tačiau daugiau nei 60 proc. smulkiųjų kiaulių augintojų neatitinka reikalavimų.
„Konstatuoja tyliai, pašnibždomis, skėsčiojama rankomis ir tarsi visa tai gerai. Tai turi didžiules pasekmes profesionaliems kiaulių augintojams, kurie išaugina mėsą vartotojams Lietuvoje“, – teigė A. Baravykas.
„Šitie ūkiai patenka į zonas, iš kurių mėsa negali būti prekiaujama, yra apribojimai, dėl protrūkių jie patenka į apsaugos ir priežiūros zoną, ji yra iki 10 km spinduliu ir ūkiai visiškai negali išvežti jokios gyvos kiaulės iš ūkio. Variantas, kad neišveš 30 dienų, yra labai sudėtingas ūkiui, bet šiemet jau yra toks variantas kad 25 dienas buvo ūkis uždarytas ir liko tik penkios dienos, o senkantis protrūkis lėmė, kad ūkiai dar 30 dienų turi sėdėti toje zonoje ir nieko nevežti“, – aiškino Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos vadovas.
Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos vicepirmininkas, bendrovės „Idavang“ vadovas Saulius Leonavičius teigė, kad apribojus veiklą ir kiaulių išvežimą iš ūkio jos perauga, trūksta vietos kitoms kiaulėms.
„Mūsų atveju, kai buvo dvi fermos papuolusias į tas zonas, mes negavome penktadalio apyvartos mėnesį, kas yra pakankamai skausminga. Turime 12 fermų, tai išgyvenome, bet šiai dienai viena ferma uždaryta, ten 20 tūkst kiaulių, kur negalime nieko parduoti, iš jų 4 tūkst. kiaulių jau peraugusios, joms nėra vietos ir mes jų neturime kur dėti“, – spaudos konferencijoje sakė S. Leonavičius.
„Mes saugomės, yra saugos reikalavimai, bet, deja,dėl kaimynų, kurie laiko po vieną, dvi, tris kiaules ir nesilaiko biosaugos reikalavimų, mes papuolam į šitas situacijas“, – kalbėjo jis.
„Idavang“ vadovo teigimu, visi ūkiai turėtų laikytis biosaugos reikalavimų, o jei jų nepaiso, turėtų pasitraukti.
Kiaules auginančios bendrovės „Litpirma“ savininkė Rūta Nissen teigė, kad šiuo metu įmonėje yra 3,24 tūkst. peraugusių kiaulių. Per savaitę ji parduodavo apie 540 kiaulių, tačiau nuo liepos 25 dienos iki šiol pateko į apsaugos zoną, todėl prekiauti negali.
„Turime fermas, jos tam tikro dydžio, pritaikytos x skaičiui gyvūnų . Kai mus uždaro, kiaulės auga, ciklas nesustoja, gyvūnų daugėja, jie didesni, prasideda ne gyvūnų gerovė, o gyvūnų negerovė, ir ji legali, visi apie tai žino, tai, už ką mus normaliai baustų, dabar daroma pagal įstatymą“, – spaudos konferencijoje sakė R. Nissen.
Anot jos, valdžios atstovai turėtų labiau prižiūrėti smulkiuosius ūkininkus, jiems skirti kompensacijas. Be kita ko, pasak jos, smulkiesiems netaikomos jokios sankcijos už reikalavimų nesilaikymą, o nuostolius patiria komerciniai ūkiai.
„Nesuprantama, kaip galime išleisti didelius mokesčių mokėtojų pinigus kompensuoti (komerciniams – BNS) ūkiams vėliau, kai jie galės kažkada parduoti mėsą už žemesnę kainą supirkėjui, kuris gal pirks, gal nepirks, mums bus sudėtinga parduoti, ir mokėsime dideles kompensacijas, kurių mes net nenorime, mes norime kaip verslas veikti ir patys užsidirbti pinigus vietoje to, kad geriau kompensuotume mažesniems laikytojams“, – kalbėjo R. Nissen.
R. Nissen įspėjo, kad jei nebus imtasi priemonių, lietuviška kiauliena dings iš parduotuvių lentynų.
A. Baravykas teigė, kad biologiškai nesaugiems ūkiams turėtų būti pasiūlomos kompensacijos, išperkamos jų kiaulės ir nutraukiamas laikymas.
