Džiugi žinia dviratininkams – padaugės dviračių takų

„174 kilometrai patogių ir saugių dviračių takų nusidrieks visoje Lietuvoje – tiek regionuose, tiek didžiuosiuose miestuose. Dalyje vietų susisiekimo infrastruktūra bus prikelta antram gyvenimui“, – pranešime sakė laikinasis susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis.
Anot ministerijos, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano (RRF) finansavimas skirtas tiek tiesti naujus, tiek atnaujinti „fiziškai ir morališkai pasenusius“ dviračių takus.
Kiek anksčiau 125 mln. eurų pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros plėtrai buvo numatyta 18-ai savivaldybių – didiesiems miestams ir kurortams. Dabar finansavimas bus skirstomas likusioms 42-ioms savivaldybėms.
Už dalį lėšų dviračių takus įrengs ir valstybinių kelių valdytoja „Via Lietuva“.
Lietuvoje nutiesta apie 3 tūkst. kilometrų dviračių takų, iki 2035-ųjų jų tinklą siekiama išplėsti iki 5 tūkst. kilometrų.
