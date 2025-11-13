 Penkių savivaldybių kelių, gatvių ir infrastruktūros projektams – dar 2,4 mln. eurų

2025-11-13 10:58
BNS inf.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija paskirstė dar 2,4 mln. eurų septyniems savivaldybių kelių, gatvių, inžinerinių tinklų ir kitiems infrastruktūros projektams, ketvirtadienį pranešė ministerija.

Penkių savivaldybių kelių, gatvių ir infrastruktūros projektams – dar 2,4 mln. eurų / Asociatyvi T. Markelevičiaus / BNS nuotr.

Anot ministro Edvino Grikšo, infrastruktūra yra vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių verslo sprendimus kurtis regionuose.

„Skirdami šį finansavimą siekiame, kad visos Lietuvos savivaldybės turėtų geresnes sąlygas investicijoms ir ekonominei plėtrai. Tai leis sustiprinti šalies konkurencingumą ir regionų gyvybingumą“, – pranešime teigė E. Grikšas.

Paramą gaus Kauno rajono, Klaipėdos miesto ir rajono, Panevėžio, Ukmergės ir Alytaus savivaldybės, kurios plėtoja  infrastruktūrą investicijų teritorijose, pramonės parkuose ir laisvosiose ekonominėse zonose (LEZ).

Šiemet tokiems projektams ministerija jau paskirstė 17,9 mln. eurų. Didžiausias finansavimas skirtas Kauno rajono, Klaipėdos ir Radviliškio savivaldybėms.

