EIM paskelbė konkursą: lauks verslo siūlymų, kaip kovoti su Baltarusijos hibridine ataka

Pranešime išskiriami pagrindiniai technologijų, kurios padėtų aptikti ir neutralizuoti oro erdvės pažeidimus kontrabandos balionais ar kitais objektais, vystymo prioritetai.
EIM rašo, kad reikalingi sprendimai tiksliai prognozuoti kontrabandos balionų skrydžio trajektorijas ir nusileidimo vietas, atsižvelgiant į oro sąlygas (pvz., vėjo kryptį, greitį) bei istorinius duomenis apie jų paleidimo ir aptikimo vietas.
Kitas svarbus reikalingų technologijų aspektas – aptikimas ir atpažinimas.
„Kontrabandos balionus aptikti sudėtinga, todėl kuriama technologija turėtų užfiksuoti balioną ore nepaisant įvairių sąlygų ir aplinkybių. Vėliau tik teisingai atpažinus, galima taikyti tikslingas neutralizavimo ar lokalizavimo priemones. Technologijos turi veikti patikimai esant sudėtingoms sąlygoms, pvz.: kai tamsus paros metas“, – teigiama pranešime.
Pasak ministerijos, balionai gali skristi 5–10 km aukštyje, iki 200 km/h greičiu, nakties metu ar prie kritinės infrastruktūros, tad visus šiuos aspektus būtina įvertinti. Svarbiausias institucijų keliamas reikalavimas – saugumas neutralizuojant, kad nebūtų padaryta žala kitiems oro erdvės objektams, o krentantis krovinys nesukeltų žalos ant žemės.
Galiausiai pranešime akcentuojamas objektų lokalizavimas.
„Jei baliono saugiai neutralizuoti ore nepavyksta, būtina užtikrinti jo suradimą ir sulaikymą nusileidus Lietuvos teritorijoje“, – rašo EIM.
Konkurso tikslas – kovoti su Baltarusijos hibridine ataka prieš Lietuvą
Ministerija primena, kad kvietimas skirtas spręsti konkrečią problemą – iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandos balionų panaudojimą hibridinei atakai prieš Lietuvą.
„Fiksuojami atvejai, kai vienu metu paleidžiamos kelios dešimtys balionų, siekiant suklaidinti stebėseną. Toks metodas kelia rimtų grėsmių visuomenės saugumui, civilinei aviacijai ir kritinei infrastruktūrai. Be to, yra rizika, kad balionais gali būti gabenami ir pavojingesni kroviniai (pvz., sprogmenys), sukeliantys tiesioginę grėsmę nacionaliniam saugumui. Todėl kvietimu siekiama paskatinti inovatyvių technologinių sprendimų kūrimą, kurie leistų realiai ir saugiai neutralizuoti grėsmes“, – apibendrinama pranešime.
Paraiškas gali teikti verslo įmonės, registruotos Lietuvoje – tiek technologijų startuoliai, tiek kitos įmonės, galinčios greitai sukurti inovatyvų sprendimą. Pasiūlymas dėl sprendimo turi būti pateiktas toks, kurį realu skubiai išvystyti ir pritaikyti praktikoje.
Kaip skelbė EIM, konkursą administruoja Inovacijų agentūra, paraiškas priimamos iki šių metų lapkričio 11 d. Anot ministerijos, artimiausiu metu suburta komisija vertins pateiktus pasiūlymus ir atrinks tris geriausius projektus finansavimui.
Finansavimas programai bus skirtas perskirsčius sutaupytas ministerijos asignavimų lėšas.
Programą sudarys trys dalys, iš kurių pirmoji – idėjų atranka. Ja užsiims Krašto apsaugos, Vidaus reikalų, Ekonomikos ir inovacijų ministerijų atstovai, taip pat ekspertai.
Pirmame etape trims atrinktiems projektams numatyta skirti 300 tūkst. eurų sprendimų vystymui, kurį pakeis vėlesni finansavimo etapai, kurie apims tolimesnį technologijų vystymą ir testavimą realiomis sąlygomis.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste.
Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Trečiadienį Vyriausybė nusprendė, kad siena su Baltarusija visiškai uždaroma mėnesiui. Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė, kad priimtas sprendimas gali būti pratęstas tiek, kiek reikės.
