EIM skelbia 1 mln. eurų vertės kvietimą verslui

Apie šią programą ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas pranešė pirmadienį po susitikimo su šalies verslo ir gynybos pramonės atstovais.
Programoje dalyvaujančios įmonės siūlys technologinių sprendimų kovai su šalies oro erdvę pažeidusiais balionais.
Pirmuoju programos etapu bus atrinktos trys pažangiausios verslo pasiūlytos idėjos, kurių autoriams skiriama 300 tūkst. eurų technologinio sprendimo vystymui.
Antruoju etapu planuojamas šių technologijų vystymas, o trečiuoju – jų testavimas realiomis sąlygomis.
Įmonės turi pateikti idėją arba sprendimo koncepciją, kuri gali būti greitai išvystyta iki prototipo ir pritaikyta praktikoje. Pateikti pasiūlymai bus vertinami pagal technologinį pagrįstumą ir realų įgyvendinimo potencialą.
Kaip skelbia EIM, konkursą administruoja Inovacijų agentūra, paraiškas galima teikti iki šių metų lapkričio 11 d.
Anot ministerijos, artimiausiu metu suburta komisija vertins pateiktus pasiūlymus ir atrinks tris geriausius projektus finansavimui.
Finansavimas programai bus skirtas perskirsčius sutaupytas ministerijos asignavimų lėšas.
Programą sudarys trys dalys, iš kurių pirmoji – idėjų atranka. Ja užsiims Krašto apsaugos, Vidaus reikalų, Ekonomikos ir inovacijų ministerijų atstovai, taip pat ekspertai.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste.
Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Trečiadienį Vyriausybė ketina priimti sprendimus dėl paskutinių dviejų – Medininkų ir Šalčininkų – pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo. Iki tol siena su Baltarusija liks uždaryta. Tokį sprendimą priėmė pirmadienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija.
Taip pat nutarta, jog kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti į šalį įskrendančius balionus.
Savo ruožtu policija ir pasieniečiai aktyviau bendradarbiaus, siekiant pažaboti kontrabandininkus.
