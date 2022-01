Elektra per mėnesį Lietuvoje brango 66 proc.

Latvijoje elektros energijos kaina per mėnesį pakilo 65 proc. iki 207,4 euro, Estijoje – 74 proc. iki 202,65 euro. Baltijos šalyse valandinis įkainis gruodį svyravo nuo 15,64 iki 1000,07 euro, pranešė elektros tiekimo bendrovė „Elektrum Lietuva“.

„Smarkų elektros energijos kainų augimą „Nord Pool“ regione lėmė keletas veiksnių. Vienas svarbiausių – oro sąlygos. Gerokai nukritus oro temperatūrai, elektros energijos poreikis visame regione gruodį išaugo 11 proc., palyginti su tuo pačiu ankstesnių metų laikotarpiu“, – pranešime sakė „Elektrum Lietuvos“ direktorius Martynas Giga.

Gruodį vidutinė „Nord Pool“ sistemos kaina buvo 147,18 euro – 75 proc. daugiau nei lapkritį ir pasiekė naują vidutinės mėnesio kainos lygį, aukščiausią istorijoje nuo Šiaurės šalių elektros rinkos atsiradimo 1996 metais.

Pasak M. Gigos, elektros gamybos apimtys buvo 8 proc. didesnės nei 2020 metų gruodį ir 12 proc. didesnės nei pernai lapkritį. Vėjo jėgainių generuojamos elektros kiekis gruodį buvo nepastovus, bet per mėnesį jis augo 7 proc.

Elektros kainų kilimą lėmė ir staigus gamtinių dujų bei apyvartinių taršos leidimų kainų šuolis. Gruodį Šiaurės šalių hidro rezervuarų pripildymo lygis, palyginti su lapkričiu, sumažėjo 4 proc. ir buvo 11 proc. mažesnis už normą.

Kainų didėjimui Baltijos šalyse įtakos turėjo ir 26 proc. mažesni energijos srautai iš Suomijos, taip pat vos 3 proc. didesni srautai iš Švedijos SE4 prekybos zonos. Tik energijos srautai iš Rusijos per mėnesį augo 34 proc.

Dėl šaltesnių orų Baltijos regione gruodį suvartota 2797 GWh elektros energijos – 9 proc. daugiau nei 2020 metų gruodį. Didžiausias suvartojimo augimas buvo Lietuvoje – 1235 GWh arba 11 proc. daugiau nei prieš metus. Latvijoje suvartojimas augo 8 proc. iki 704 GWh, Estijoje – 9 proc. iki 858 GWh.

Baltijos šalių elektros gamybos apimtys per metus augo 29 proc., o per mėnesį – 31 proc. iki 1824 GWh. Lietuvoje gamyba per mėnesį augo 11 proc. iki 390 GWh, Latvijoje – 58 proc. iki 667 GWh, Estijoje – 24 proc. iki 768 GWh.

Bendras pagaminamos ir suvartojamos elektros santykis Baltijos šalyse per mėnesį augo ir sudarė 65 proc. Lietuva pasigamino 32 proc. šaliai reikalingos elektros energijos, Latvija – 95 proc., Estija – 89 proc.