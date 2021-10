Elektros vagystės nustatomos ir dronais

Per šiuos metus, ESO pateikiamais duomenimis, jau užfiksuoti keli tokie atvejai ir klientams buvo surašyti energijos grobstymo aktai, pagal kuriuos buvo paskaičiuota apie 5 tūkst. eurų žala. Vienas tokių incidentų, kur elektros vagystę pavyko išsiaiškinti tik pasitelkus dronus, įvyko Panevėžio rajone.

„Dronas buvo panaudotas tuomet, kai analizuojant oro liniją iš analizės duomenų matėsi, kad šioje tinklo dalyje yra galimas energijos grobstymas, nes apskaitos prietaiso ar kitų gedimų nebuvo užfiksuota. Tačiau fizinių oro linijos apžiūrų metu ir fizinių apskaitų tikrinimų metu šito fakto nebuvo galima užfiksuoti, nes lankantis bendrovės darbuotojams grobstymo faktas būdavo panaikinamas“, – sako ESO Apskaitų kontrolės komandos vadovas Arūnas Koščicas.

Pasak atstovo, buvo nuspręsta liniją apžiūrėti iš oro, panaudojant droną ir neperspėjus kliento apie apskaitos prietaiso ir jo rodmenų patikrinimą. Būtent šios apžiūros metu ir buvo užfiksuotas neteisėtas pasijungimas nuo oro linijos, o turint įrodymus buvo surašytas neteisėto energijos vartojimo aktas.

Neteisėti prisijungimai prie elektros ar dujų tinklų ir vagystės vis dar yra opi problema, kuri paaštrėja atšalus orams, pažymima ESO pranešime. Kai kurie tokiu atveju ne tik atneša rimtų nuostolių, bet ir kelia rimtą grėsmę grobstytojų ir aplinkinių sveikatai ar gyvybėms. Tačiau net patys išmaniausi grobstytojai galiausiai būna pastebėti. ESO nuolatos tikrina energijos suvartojimą ir bendradarbiauja su policija, o už neteisėtą elektros naudojimą gali grėsti net ir baudžiamoji atsakomybė.

ESO duomenimis, per devynis šių metų mėnesius iš viso jau surašyta 117 elektros energijos ir 13 gamtinių dujų grobstymo aktai. Preliminariais duomenimis, padaryta žala bendrovei, o tuo pačiu ir visiems Lietuvos gyventojams, gali siekti apie 370 tūkst. eurų, kurią pažeidėjai turės atlyginti. Palyginti per visus 2020 metus pagal darbuotojų atliekamas analizes ir informaciją gautą per ESO pasitikėjimo liniją buvo surašyta 109 elektros energijos ir 7 gamtinių dujų grobstymo aktai, kurių žala sudarė apie penktadalį mln. eurų.