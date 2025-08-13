 ESO atsiprašo: dalis gaminančių vartotojų per klaidą gavo šiuos pranešimus

2025-08-13 16:44
ELTOS inf.

Dalis „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) gaminančių elektros vartotojų per klaidą gavo pranešimus dėl viršytos leistinos generuoti galios, praneša bendrovė. Aiškinama, jog automatiniai laiškai buvo išsiųsti dėl sistemoje įvykusios klaidos. 

ESO atsiprašo: dalis gaminančių vartotojų per klaidą gavo šiuos pranešimus / T. Biliūno / BNS nuotr.

„Atsiprašome mūsų klientų – gaminančių vartotojų – už klaidingą informaciją ir sukeltus rūpesčius. Jei gavote pranešimą apie viršytą galią, prašome jį ignoruoti. ESO savo ruožtu koreguoja procesus, kad klaida, kurią lėmė netiksliai suveikusi automatinė laiškų generavimo sistema, nepasikartotų“, – pranešime cituojama ESO atstovė ryšiams su visuomene Rasa Juodkienė.

Pasak jos, netikslūs pranešimai apie viršytą galią buvo išsiųsti apie 80 tūkst. klientų.

Bendrovė tikina koreguojanti procesus, kad daugiau ši klaida nepasikartotų – perspėjimus dėl viršytos galios tikrins specialistai.

