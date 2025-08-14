Po kilusio skandalo, sprogdinusio socialinius tinklus, sureagavo pats ESO vadovas

Savo feisbuko paskyroje R. Radvila klausė, ką šiandien padarė ESO.
„Ogi išsiuntė 82 tūkst. klaidingų laiškų gaminantiems vartotojams apie galios viršijimą. Ne, ne juokais. Ir ne testas. Tikra klaida. Kas atsakingas? Aš. Renaldas Radvila, ESO vadovas. Ne sistema, ne algoritmas, ne „kažkas IT“. Vadovas. Todėl prisiimu atsakomybę“, – rašė ESO vadovas.
Anot R. Radvilos, po IT sisteminių pokyčių automatizuotas klientų informavimo modulis „užsikirto“ – savaitiniai informaciniai laiškai išėjo į pasaulį be žmogaus patikros.
„Juos gavo gerokai didesnė dalis nei turėjo ir dar su neteisingais duomenimis. Sąskaitų išrašymo procese tokia patikra yra. Čia – nebuvo. Rezultatas: tūkstančiai žmonių gavo įspėjimus, kurie neturi nieko bendro su realia situacija, – apgailestavo R. Radvila. Ir patikino, kad analogiškų pranešimų siuntimas sustabdytas.
ESO vadovas paaiškino, kodėl apskritai siunčiami tokie laiškai. „Kad vartotojai žinotų, jei viršija leistiną generuoti galią. Tai numatyta teisės aktuose – ne mūsų išradimas. Bet mūsų atsakomybė – kad informacija būtų tiksli, – rašė R. Radvila. Anot ESO vadovo, šiuo atveju atsiprašymo nepakanka, todėl kiekvienam gaminančiam vartotojui, pasibaigus aktyviajam saulės sezonui, pažadėjo pasiūlyti nemokamą individualų efektyvumo įvertinimą.
„Mūsų tikslas – ne tik ištaisyti klaidą, bet ir sukurti vertę. Ačiū tiems, kurie reaguoja, klausia, kritikuoja“, – tokiais žodžiais baigė savo laišką ESO vadovas.
Primename, kad trečiadienį, rugpjūčio 13-ąją, dalis „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) gaminančių elektros vartotojų per klaidą gavo pranešimus dėl viršytos leistinos generuoti galios. Kai socialiniai tinklai ėmė sproginėti nuo pasipiktinusiųjų vartotojų komentarų, bendrovė išplatino pranešimą, jog automatiniai laiškai buvo išsiųsti dėl sistemoje įvykusios klaidos. Pasak jos, netikslius pranešimus apie viršytą galią gavo net apie 80 tūkst. klientų. Bendrovė tikino koreguojanti procesus, kad daugiau ši klaida nepasikartotų ir kad perspėjimus dėl viršytos galios tikrins specialistai.
Aštrių komentarų negailėjo ir garsūs žmonės
Stanislavas Stavickis-Stano, kaip visada, neliko abejingas ir pasidalijo absurdišku ESO laišku.
„Parašė man, kad mano 10 kW saulės elektrinė pradėjo generuoti tiek elektros, kaip koks mini branduolinis reaktorius. Na, ką aš. Iškart puoliau skambinti namo, žiūrėti gal kas sudegė, gal dar kokia nelaimė. ESO, kaip visada, ragelio nekelia, nieko nepaaiškina.
Kas ten per chebra dirba... Atrodo, pasodino mano septynių metų Joaną ir liepė visiems vartotojams ką nors gražaus parašyti: „Laba diena, jūsų elektrinė padidėjo penkiasdešimt kartų“.
Man įdomu, ar jie pasiūlys kokią nuolaidą už ateinančią sąskaitą savo vartotojams. Nu tipo, „atsiprašom, pridarėm nesąmonių, štai jums 10 proc. nuolaida. Išskaičiuosim iš direktoriaus algos“, – įraše pasakojo Stano.
Ir feisbukas ūžė nuo pasipiktinusiųjų vartotojų komentarų. Belieka tikėtis, kad tokių incidentų nepasikartos. O ar vartotojai priims ESO atsiprašymą, paaiškės vėliau.
