„Elektrum Lietuva“: praėjusią savaitę Baltijos šalyse elektros kaina stabilizavosi

„Praėjusią savaitę Baltijos šalyse vyravę itin šalti orai lėmė rekordiškai aukštą elektros energijos vartojimą. Nors regione augo vėjo elektrinių gamyba, jos nepakako pilnai kompensuoti išaugusio poreikio“, – pranešime teigia „Elektrum Lietuva“ Verslo sprendimų skyriaus vadovas Mantas Masalskis.
Bendrovės duomenimis, praėjusią savaitę elektros vartojimas pasiekė aukščiausią lygį nuo 2010 metų. Lietuvoje sausio 13 d. pasiektas naujas vienos dienos vartojimo rekordas – 51,4 gigavatvalandės (GWh). Taip pat Latvijoje sausio 21 d. buvo pasiektas naujas dienos vartojimo rekordas – 27,5 GWh.
Bendras elektros suvartojimas praėjusią savaitę Lietuvoje siekė 332,4 GWh, o tai yra antras aukščiausias rodiklis istorijoje. Tuo metu Estijoje pasiektas trečias pagal dydį rodiklis – 220,7 GWh.
Elektros gamyba Baltijos valstybėse augo 8 proc. ir sudarė 532 GWh. Lietuvoje gamyba padidėjo 19 proc. iki 240 GWh, Latvijoje augo 8 proc. iki 190 GWh, o Estijoje ji sumažėjo 10 proc. ir siekė 103 GWh.
Praėjusią savaitę Lietuvoje buvo pagaminta 72 proc., Latvijoje – 106 proc., o Estijoje – 46 proc. šaliai reikalingos elektros energijos. Iš viso Baltijos šalys kartu pagamino 73 proc. regione suvartotos elektros energijos, nurodo bendrovė.
Naujausi komentarai