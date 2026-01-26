„Elektrum Lietuva“: pirmadienį numatomas elektros kainų pikas

Anot bendrovės, numatoma, kad aukštos elektros kainos laikysis 12–14 val., taip pat 16 ir 19 val.
„Pastarosiomis dienomis vyraujančios oro sąlygos – sumažėjusi vėjo elektrinių generacija ir padidėjusi elektros paklausa – lėmė ryškius kainų šuolius „Nord Pool“ biržoje. Tiek buitiniams, tiek verslo klientams, turintiems su birža susietą elektros tiekimo planą, didžiausią dėmesį reikėtų atkreipti į 12–14 val., 16 ir 19 val., kai elektros kaina pasieks dienos piką ir viršys 400 eurų už MWh“, – pranešime teigia „Elektrum Lietuva“ komercijos vadovas Mantas Kavaliauskas.
Pasak M. Kavaliausko, palyginti su pigiausiomis nakties ir ankstyvo ryto valandomis, pirmadienio kainų piko metu elektros kaina bus kelis kartus didesnė. Skaičiuojama, kad vidutinis namų ūkis Lietuvoje per mėnesį suvartoja apie 250–300 kilovatvalandžių (kWh) elektros energijos, todėl ir trumpalaikiai kainų šuoliai, jo teigimu, gali turėti įtakos sąskaitoms.
Bendrovė minėtomis valandomis rekomenduoja sumažinti elektros vartojimą ir jai imlius įrenginius naudoti kitais paros laikotarpiais.
