ESO: šių vartotojų skaičius perkopė 150 tūkstančių

Anot bendrovės, bendras jų skaičius Lietuvoje šiuo metu siekia 154 tūkst. Tokį rezultatą lėmė dar vienas mėnesio rekordas: liepą buvo prijungta net 9,7 tūkst. naujų gaminančių vartotojų, kurių didesnę dalį šįkart sudarė verslo klientai.
„Pasiektas svarbus riboženklis – gaminančių vartotojų skaičius jau perkopė 150 tūkst., o tai taip pat reiškia, kad jau pasiekėme 75 proc. Energetikos ministerijos iškelto tikslo – iki 2028 m. šalyje turėti 200 tūkst. gaminančių vartotojų“, – pranešime teigė ESO atstovė Rasa Juodkienė.
ESO duomenimis, iš viso per liepą buvo prijungta 6,3 tūkst. naujų nutolusių gaminančių vartotojų, iš jų 2,4 tūkst. – privatūs ESO klientai, o verslo klientų prijungta beveik 4 tūkst.
Nuosavas saulės elektrines ant namų stogų ar sklype šalimais per liepą įsirengė beveik 3,4 tūkst. gaminančių vartotojų, iš jų apie 3 tūkst. – privatūs ESO klientai, taip pat daugiau kaip 300 įmonių.
Iš viso per liepą ESO sulaukė 4,3 tūkst. paraiškų: 3,9 tūkst. klientų siekia tapti gaminančiais vartotojais, o beveik 500 – padidinti turimą galią.
