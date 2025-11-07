Eurokomisarė: Komisijos rekomendacija ES šalims – stiprinti antrąją pensijų pakopą

„Visoms ES narėms teikiama rekomendacija yra plėsti ir remti profesinių pensijų sistemą – antrąją pakopą“, – penktadienį po susitikimo su finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu Vilniuje sakė M. L. Albuquerque.
„Išsivysčiusios kapitalo rinkos turi didelius pensijų fondus, jie yra glaudžiai susiję, taigi, pensijų fondai yra svarbūs investuotojai kapitalo rinkose, ypač ilgalaikiai investuotojai. Be to, Europoje susiduriama su demografiniais iššūkiais“, – kalbėjo EK narė paklausta, kaip vertina Lietuvos sprendimą leisti atsiimti pinigus iš fondų.
Buvęs finansų ministras Rimantas Šadžius anksčiau BNS yra sakęs, jog eurokomisarė šiemet kovą jam asmeniškai yra išsakusiu pastabų dėl tokio tuomet dar svarstyto sprendimo.
Anot eurokomisarės, atsižvelgiant į gyventojų senėjimą ir ilgėjančią gyvenimo trukmę visoje Europoje, ES šalyse mažės dirbančiųjų bei daugės pensinio amžiaus žmonių, todėl augs spaudimas viešajai pensijų sistemai – pirmajai pakopai – kurią per mokesčius finansuoja dirbantys gyventojai.
„Žvelgiant iš šios perspektyvos, galvojant apie adekvačią pensiją ir finansinį saugumą sulaukus pensinio amžiaus, rekomenduojame plėsti tą pensijų sistemą, kuri susijusi su darbo vieta (antrąja pakopa – BNS). Tačiau tai yra rekomendacija, (...) apsispręsti turi pačios valstybės-narės“, – pabrėžė M. L. Albuquerque.
Nuo 2026-ųjų gyventojai galės iš antros pakopos pensijų fondų atsiimti dalį arba visas lėšas ar ilgesniam laikui sustabdyti įmokas.
Šiemet birželį EK išplatino rekomendacijas Lietuvai ir, be kita ko, įspėjo, kad reforma trukdytų plėstis vis dar menkai išplėtotai kapitalo rinkai, pasunkėtų ir taip ribotos įmonių galimybės joje skolintis.
Lietuvos bankas ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija numato, jog kaupimą nutrauks apie 40 proc. dalyvių. Kai kurios apklausos rodo, kad pinigus atsiims daugiau nei 50 proc.
Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus kiek anksčiau šią savaitę ragino gyventojus neskubėti atsiimti lėšų.
Šiuo metu antroje pakopoje kaupia apie 1,403 mln. žmonių, o bendras jų sukauptas turtas rugpjūčio pabaigoje siekė apie 9,79 mlrd. eurų.
