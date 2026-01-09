Pensijų fonduose – anšlagas

Gyventojo skundas
„Kauno dienos“ skaitytojai pasidalijo pastebėjimais dėl „Allianz“ draudimo bendrovės. Šioje įstaigoje kaupiantys antrosios pensijų pakopos fonduose negali teikti prašymų dėl nutraukimo. Be to, klientai susidūrė su iššūkiais, bandydami gauti informaciją iš konsultantų.
„Bendrovė „Allianz Lietuva gyvybės draudimas“ iki šiol nėra pateikusi prašymų formų, reikalingų pradėti pinigų susigrąžinimo procesą. Dar daugiau – oficiali bendrovės svetainė neveikia, o bandymai susisiekti telefonu ar kitais komunikacijos kanalais lieka be atsako. Įstatymas įsigaliojo, teisė atsiimti lėšas suteikta, tačiau realiai to padaryti neįmanoma – nėra nei formų, nei informacijos. Tokia situacija kelia rimtų klausimų dėl finansinių paslaugų prieinamumo, skaidrumo ir klientų teisių užtikrinimo. Antroji pensijų pakopa – tai ne abstraktūs skaičiai, o žmonių asmeniniai pinigai, kaupti metų metus, dažnai tikintis finansinio saugumo ateityje, – laiške dėstė ponia Asta.
Bendrovės atsakas
Dienraštis draudimo bendrovės „Allianz“ paprašė pakomentuoti skundą: ar iš tiesų sistema stringa, o klientai palikti be informacijos? Pasak finansų įstaigos atstovų, klientai sėkmingai gali teikti prašymus.
„Prašymus dėl pensijų kaupimo nutraukimo galima pildyti nuo sausio 1 d., norime pažymėti, kad mus pasiekė ne vienas tūkstantis prašymo formų, absoliuti dauguma jų – užpildytos sėkmingai. Užtikriname, kad nė vieno prašymo, taip pat ir pateikto laisva forma, nepaliksime neatsakyto, kontaktuosime su klientais. Šiuo metu jau esame įdiegę naują interaktyvią formą, kurią klientai gali pildyti tiesiogiai savitarnos svetainėje.
Visas užklausas, prašymus vykdome taip, kaip numato įstatymai. Į klientų užklausas įprastai esame įsipareigoję atsakyti kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo rašto ar užklausos gavimo dienos, kaip numato mūsų vidinės tvarkos“, – „Kauno dienai“ komentavo „Allianz Lietuva“ Procesų ir pensijų sutarčių skyriaus vadovė Eugenija Tamutienė.
Ji nurodė, kad pastarosiomis dienomis įvairiais kanalais besikreipiančių klientų skaičius didelis, nuo metų pradžios jau kreipėsi keli tūkstančiai klientų. Dėl klientų susidomėjimo esą galimi laikini nesklandumai.
Apsispręsti dėl tolesnio kaupimo antrojoje pensijų pakopoje galima per dvejus metus – iki 2027 m. gruodžio 31 d.
„Vartotojų, besijungiančių prie savitarnos svetainės, skaičius išaugo dešimtimis kartų, tad dėl staigiai išaugusio srauto gali atsirasti laikinų sistemos sutrikimų. Be to, atsižvelgiame į klientų pastabas, nuolat atnaujiname, tobuliname sistemas, dėl to savitarnos svetainė kartais valandą kitą gali neveikti, tad klientų prašome supratingumo.
Taip pat klientai gali registruotis ir atvykti į mūsų skyrius ir biurus, kur eilių šiuo metu nėra, ten dirbame su klientais gyvai, atsakome į klausimus, padedame užpildyti reikiamus dokumentus. Visi šį ketvirtį pateikti prašymai bus patenkinti ir klientams sukauptos lėšos bus išmokėtos balandžio pradžioje, visiems tuo pačiu metu, tad nėra būtinybės skubėti pateikti prašymus“, – teigė E. Tamutienė.
Pasak „Allianz Lietuva“ Procesų ir pensijų sutarčių skyriaus vadovės, suprantama, kad galimybė atsiimti pinigus iš antrosios pensijų pakopos – naujovė tiek bendrovei, tiek klientams, tačiau vis tiek verta pasikonsultuoti su finansų įstaigos konsultantais.
„Kilus klausimų, kokius duomenis pateikti, kaip tinkamai užpildyti prašymą nutraukti kaupimą pensijai, visus klientus kviečiame pasikonsultuoti, pasitarti su asmeniniu finansų konsultantu, jis padės sutvarkyti ir visus dokumentus dėl pensijų kaupimo nutraukimo. Jį turi kiekvienas mūsų klientas ir jo kontaktus gali rasti prisijungęs prie savitarnos svetainės. Taip pat klientai gali kreiptis ir tiesiogiai, atvykdami į „Allianz Lietuva“ skyrių ar biurą, telefonu ar elektroniniu paštu. Intensyviai dirbame, kad klientams pensijų kaupimo nutraukimo procesas būtų kuo sklandesnis“, – pridūrė E. Tamutienė.
Ji priminė, kad nebūtina skubėti. Apsispręsti dėl tolesnioo kaupimo antrojoje pensijų pakopoje galima per dvejus metus – iki 2027 m. gruodžio 31 d. Be to, net ir iš karto užpildžius paraišką, pinigai nebus išmokami. Pirmasis pinigų išmokėjimas numatytas balandžio pradžioje tuo pačiu metu visiems klientams, kurie kreipėsi šių metų pirmąjį ketvirtį.
Stebi visą rinką
Finansų įstaigas prižiūri Lietuvos bankas (LB). Jo atstovai „Kauno dienai“ nurodė, kad tam tikrų nesklandumų buvo kone su visais šalyje veikiančiais pensijų fondais, nes vienu metu juos užplūdo klientų gausa.
„LB yra gavęs nusiskundimų iš esmės dėl visų pensijų kaupimo bendrovių, kadangi prašymų srautai padidėję ir ne į visus bendrovėms pavyksta sureaguoti taip greitai, kaip klientams norėtųsi. Skundai yra pavieniai, sisteminės rizikos neįžvelgiame, tačiau atidžiai stebime situaciją. LB užfiksavo, kad viena pensijų kaupimo bendrovė turėjo laikinų sistemų sutrikimų, kai kuriose pensijų kaupimo bendrovėse procesai vėlavo.
Iš esmės skundai buvo labiau susiję su vartotojų lūkesčiais, kaip sistemos turėtų veikti, o ne teisės aktų pažeidimais. Šiuo klausimu bendraujame su rinkos dalyviais. Gyventojai prašymus gali teikti nuo sausio 2 d. Bendrovės turėjo būti pasiruošusios priimti prašymus iš pensijų kaupimo dalyvių. Prašymai priimami, nors nesklandumų pasitaikė“, – dienraščiui aiškino LB Komunikacijos skyriaus vyr. specialistas Giedrius Šniukas.
Jis nurodė, kad klientai, nusprendę stabdyti ar nutraukti kaupimą antrojoje pensijos pakopoje, turėtų kreiptis pensijų kaupimo sutartyje nustatytais kanalais. Jeigu sutarties neturi – bendrais oficialiais kontaktais, jie nurodyti bendrovių interneto svetainėse.
Ką svarbu žinoti?
Galimybė pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos gerokai sujudino gyventojus. Skelbta, kad strigo finansų įstaigų interneto svetainės. Be to, būtina pažymėti, kad dabar atvertas dviejų metų pasitraukimo langas, o pinigai bus išmokami kas ketvirtį, tad tikrai nėra ko skubėti, geriau įsivertinti finansines galimybes, ar iš tiesų būtina nutraukti kaupimą.
„Pensijų kaupimo dalyviams svarbu žinoti, kad prašymai apskritai nutraukti kaupimą (išskyrus atvejus dėl ligos, kai atsiimama 25 proc. ar nesulaukus senatvės pensijos amžiaus) kaupiami visą ketvirtį, o išmokos bus mokamos ketvirčiui pasibaigus. Taigi, jei gyventojas yra apsisprendęs nutraukti kaupimą antrojoje pakopoje, turi laiko pateikti prašymą iki kovo 31 d.
Tai reiškia, kad net jeigu dabar laikinai nepavyksta pateikti prašymo, tą galima padaryti ir vėliau, o lėšos bus išmokamos per dešimt darbo dienų ketvirčiui pasibaigus, t. y. pirmojo ketvirčio atveju – iki balandžio 16 d. LB pataria gyventojams neskubėti ir kruopščiai įvertinti visas galimas alternatyvas“, – nurodė G. Šniukas.
LB ekspertas atkreipė dėmesį į svarbiausius dalykus, susijusius su kaupimu antrojoje pensijų pakopoje.
Kai prašoma išmokėti 25 proc. sukauptos sumos, prašymai vykdomi be atidėjimo. Vadinasi, pateikus prašymą, greičiausiai jo atšaukti nebepavyks, nes pinigai jau bus išmokėti, o 3 proc. mokestis, kurio negalima susigrąžinti, bus pervestas „Sodrai“.
Kitas svarbus akcentas – pensijų kaupimo dalyviams, kuriems iki senatvės pensijos liko nedaug, gali pasinaudoti 25 proc. daliniu atsiėmimu, tačiau priimant galutinį sprendimą dėl pensijų išmokos bus vertinama bendra sukaupto turto suma (kartu su jau atsiimtomis lėšomis). Jeigu ji viršys privalomą pensijų anuiteto ribą – pensijų anuitetas bus privalomas, nors reali likusi suma ir būtų mažesnė nei riba, nuo kurios pensijų anuitetas yra privalomas.
„Pateikus prašymą nutraukti kaupimą, įmokos į pensijų fondus ir toliau kurį laiką bus mokamos po prašymo pateikimo, bet paskutinės nuo atlyginimo nuskaičiuotos įmokos į pensijų fondą nebepateks, kadangi nuo įmokų nuskaičiavimo iki jų pervedimo į pensijų fondą praeina maždaug du mėnesiai. „Sodra“ šias sumas grąžins darbdaviui.
Jis perskaičiuos atlyginimus ir išmokės skirtumą, t. y. įmokas, kurios nebus pervestos į pensijų fondą, tačiau buvo nuskaičiuotos nuo atlyginimo. Jeigu prašymas nutraukti kaupimą pateikiamas ketvirčio pradžioje, realus pinigų pokytis sąskaitoje bus juntamas ketvirčiui pasibaigus“, – dar į vieną aspektą dėmesį atkreipė G. Šniukas.
