Šiems žmonėms pataria pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos

Apie svarbiausius aspektus pasakojo advokatas Audrius Bitinas.
– Jau nusprendė pasitraukti iš antrosios pensijų kaupimo pakopos. Kaip tai konkrečiai reikės pranešti, koks tas pirmas žingsnis bus?
– Jeigu žmogus nusprendžia pasitraukti, reikia kreiptis į įmonę, kuri kaupia, ir pateikti atitinkamą informaciją. Tai reiškia, kad žmogus jau nebenori dalyvauti. Tuomet atliekami atitinkami veiksmai. Procesas užsisuka, ir žmogus gauna visą informaciją.
– Svarbiausias klausimas: ar pasitraukus iš antrosios pensijų kaupimo pakopos galima bus atgauti visą sukauptą sumą?
– Iš tikrųjų žmogus gali atgauti savo sumokėtą sumą, nes, kaip žinote, yra valstybės dalis ir žmogaus dalis. Iki ketvirtadalio sumokėtos sumos galima atsiimti vieną kartą per gyvenimą, dar iki pensijos. Nekalbant apie tai, kad žmogui sukakus pensinio amžiaus, jis gali pasiimti anuitetą. Tvarka labai nesikeičia – toks variantas yra. Žmogus gali iki ketvirtadalio savo sumokėtų lėšų atgauti, sumokėjęs tam tikrus mokesčius, kurie nėra dideli.
– Bet čia jau galioja tiems, kurie lieka sistemoje ir kaups toliau, o ne tiems, kurie nusprendžia pasitraukti?
– Kurie nusprendžia pasitraukti, tokiu atveju dalis įskaitoma į „Sodros“ sistemą. Jie verčiami apskaitos vienetais, ir sukakus pensiniam amžiui žmogus pagal sukauptą sumą, jeigu yra iki 10 tūkst., gali pasiimti anuitetą. Po to yra vienkartinė išmoka, vėliau – periodinės išmokos nuo tam tikros sumos. Tokių klausimų yra, bet ypatingų pokyčių nematau. Pagrindinis pokytis yra tas, kad įtraukimas lieka savanoriškas, o pasitraukimas – taip pat galimas. Tai du svarbiausi dalykai.
– Ar bus galima pakeisti pensijų fondą arba perkelti sukauptas lėšas į trečią pakopą?
– Į trečią – turbūt ne. Iš antros pakopos iš vieno fondo į kitą visada buvo galima pereiti, tokia galimybė išliko. Norint pereiti į trečią pakopą, reikia nutraukti sutartį, pasiimti pinigus ir sudaryti naują sutartį dėl trečios pakopos, tada įmokėti ten. Tas, kas investuoja ir supranta, gali likti toliau arba pasiimti pinigus ir įsinešti į kitus fondus. Žmonėms svarbiausia bus apsispręsti – likti ar ne. Jeigu iki pensinio amžiaus liko metai, nematau prasmės nutraukti, mokėti mokesčius ir atsiimti ketvirtadalį sumos. Bet jeigu žmogus jaunas, dirba užsienyje, mažai moka – tikslinga pagalvoti.
– Kas nutinka lėšoms, jeigu jas kaupiantis žmogus miršta? Ar jas paveldi artimieji?
– Taip, tai numatyta pagal Civilinio kodekso nuostatas. Lėšos, kurios kaupiamos, yra bendroji sutuoktinių nuosavybė. Po sutuoktinio mirties taikomos bendrosios paveldėjimo nuostatos. Aišku, būtų gerai, kad sutuoktinis žinotų apie kaupimą. Mirties atveju santykis paprastesnis, bet yra ir skyrybų atvejų, kai šios lėšos dalijamos, jas reikia įtraukti į bylą, jeigu yra teismo ginčas.
– Kalbant apie antrąją pakopą: liekantiems ar galima tikėtis sotesnės senatvės? Kiek tai koreliuos su valstybine pensija?
– Savaime suprantama, kad likimas antroje pakopoje, mano supratimu, yra geras dalykas, nes tai papildomas kaupimas. Galima kaupti trečioje pakopoje, pirkti akcijas, bet tai reikia daryti. Mano supratimu, tai gerai, nes valstybė duoda papildomą skatinamąją įmoką. Pinigai, taip sakant, atskrenda iš niekur – kodėl gi ne? Rizikos diversifikavimas yra pakankamai geras dalykas. Tikiuosi tik, kad ši reforma nebus Konstitucinio Teismo neigiamai įvertinta, nes pasitraukimas, savanoriškumas, pinigų atgavimas – diskutuotini dalykai. Bet negąsdinkime žmonių – jeigu bus teisiniai klausimai, teismas turės pasisakyti.
– Kam vis dėlto rekomenduotumėte pasitraukti iš antrosios pakopos?
– Rekomenduočiau tiems, kurie neplanuoja kaupti ar dirbti Lietuvoje. Dabar yra įvairūs nuotoliniai darbai, lanksčios darbo sąlygos. Žmogus gali metus dirbti Jungtinėje Karalystėje, penkerius – Prancūzijoje. Jeigu vienoje šalyje moki įmokas į fondą, kitoje – vėl, trečioje – vėl, gaunasi nedidelės sumos, kurios nesusijungia. Manau, kad tie jauni žmonės, kurie galvoja dirbti individualiai, keliauti, dirbti užsienyje, turėtų pagalvoti. Nesakau, kad nereikia kaupti, bet reikia rinktis kitokius modelius ir mechanizmus.
