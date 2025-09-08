Grikšas išsakė nuomonę apie „Ignitis grupės“ akcijų supirkimą ir 4 darbo dienų savaitės idėją

„Turbūt turime atsakyti į kelis esminius klausimus: kaip tai paveiks Lietuvą investicijų pritraukimo fone ir kokią naudą („Ignitis grupės“ – ELTA) delistingavimas sukurs Lietuvai kaip valstybei. Visa tai yra diskusijų klausimas – ne vienos ministerijos, o visos Vyriausybės“, – pirmadienį po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda žurnalistams sakė E. Grikšas.
Anot Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) nominuojamo kandidato, priimant sprendimą dėl „Ignitis“ akcijų turėtų būti atsigręžta į konkrečius duomenis.
„Aš manau, kad esminis dalykas yra visada vadovautis duomenimis grįstu politikos formavimu. Šiuo atveju galioja lygiai tas pats“, – teigė E. Grikšas.
ELTA primena, kad siūlymus delistinguoti „Ignitis grupės“ akcijas į savo rinkiminę programą buvo įtraukusi į naująją valdančiąją koaliciją pakviesta „Nemuno aušra“.
Apie tai, kad reikėtų vertinti valstybės galimybes išpirkti dalį grupės akcijų, kalbėjo paskirtoji premjerė Inga Ruginienė. Kol kas Prezidentūra, kandidatas į finansų ministrus Kristupas Vaitiekūnas ir laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas šią idėją vertina skeptiškai.
„Ignitis grupės“ akcijų viešas siūlymas Baltijos šalių akcijų biržoje „Nasdaq“ pradėtas 2020-ųjų spalį. Įmonę ir toliau valdo valstybė – 74,99 proc. akcijų priklauso Finansų ministerijai.
Tuo metu likusius daugiau nei 25 proc. akcijų valdo instituciniai investuotojai (15,06 proc.), iš kurių daugiausia Baltijos šalyse, ir mažmeniniai investuotojai (9,95 proc.), iš kurių didžioji dalis – Lietuvoje.
E. Grikšas šiuo metu vadovauja Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) Inovacijų politikos grupei, o užpernai buvo LVŽS kandidatas į Varėnos rajono merus. Pirmą kartą prezidentas su juo susitiko rugpjūčio pabaigoje. Tuomet šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius teigė, jog prezidentas dar nėra pasirengęs tvirtinti E. Grikšo kandidatūros.
Grikšas apie 4 darbo dienų savaitę
Paskirtajai premjerei Ingai Ruginienei prakalbus apie 4 darbo dienų savaitės idėją, kandidatas į ekonomikos ir inovacijų ministrus Edvinas Grikšas mano, kad šį klausimą reikėtų spręsti kartu su verslu. Anot jo, būtina įsivertinti, ar sektorius yra pasirengęs tokiems galimiems pokyčiams.
„Šiandien dienai iš Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pusės, kas svarbiausia, yra dialogas su verslu“, – pirmadienį po susitikimo su prezidentu teigė E. Grikšas.
„Ar šiandien dienai verslas yra tam pasiruošęs? Svarbu klausti verslo ir svarbu įsivertinti, kiek yra to pasiruošimo“, – pridūrė jis.
Šių metų balandį LRT užsakymu paskelbta apklausa parodė, kad dirbti 4 dienas per savaitę ir turėti 3 dienų savaitgalį norėtų 67 proc. respondentų nuo 18 metų. 68 proc. jų teigiamai vertintų, jei sutrumpinus darbo savaitę darbo užmokestis išliktų toks pat, o 4 proc. sutiktų dirbti ir už mažesnį atlyginimą.
Vis tik dalis gyventojų naujos tvarkos nepalaikytų. 4 dienų darbo savaitei nepritarė 15 proc. respondentų, dar 18 proc. neturėjo nuomonės.
Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė ne kartą yra sakiusi, jog palaiko 4 darbo dienų savaitės idėją, tačiau tokius siūlymus kritikuoja verslo atstovai.
Naujausi komentarai