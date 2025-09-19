Ruginienė įvardijo, už kokias lėšas įmanoma išpirkti „Ignitis“ akcijas

Be to, ji pabrėžia, kad akcijos būtų išperkamos tik „Ignitis grupės“ lėšomis, o ne valstybės pinigais.
„Tą veiksmą galima daryti, jei susidaro tam palankios aplinkybės (...) – jei turime pinigų ir jei įvykdo įmonė visus įsipareigojimus – tai investicijos, tas pats dividendų planas ir visa kita. Jei po visų būtinųjų sąlygų lieka laisvų pinigų, tada galime pačioje įmonėje svarstyti galimybę išpirkti“, – penktadienį susitikime su Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcija sakė I. Ruginienė.
„Tik pačios pinigais“, – pabrėžė paskirtoji premjerė, konservatorės Gintarės Skaistės paklausta, ar grupės akcijos būtų išperkamos bendrovės, ar valstybės biudžeto lėšomis.
Vis dėlto paskirtoji premjerė tvirtino, jog akcijų išpirkimas tikriausiai būtų atidėtas, jei įmonei kiltų sunkumų siekiant tikslų.
„Bet jei to nelieka, matyt, reikia atidėti vėlesnėms kartoms šitą klausimą“, – kalbėjo ji.
G. Skaistės teigimu, „Ignitis grupei“ finansai yra itin reikalingi įgyvendinant Lietuvos energetinei nepriklausomybei svarbius projektus, pavyzdžiui, pirmąjį daugiau nei 3 mlrd. eurų vertės jūros vėjo parką.
„Jei jie neturės iš ko tą daryti, atrodo, kad savo energetinės nepriklausomybės perspektyvas galime padėti į stalčiuką ir jį uždaryti“, – TS-LKD posėdyje sakė G. Skaistė.
Konservatorius Dainius Kreivys tikino, kad šį projektą įgyvendinančiai „Ignitis grupei“ kyla iššūkių skolinantis dėl suprastėjusio rinkos požiūrio į jūrinę energetiką.
I. Ruginienė kiek anksčiau rugsėjį sakė, kad bus vertinamos alternatyvos ir sprendžiama, ar valstybė pajėgi iš privačių savininkų išpirkti 25 proc. „Ignitis grupė“ akcijų paketą.
Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius yra sakęs, kad „Ignitis grupės“ akcijų išpirkimas šiuo metu būtų nesavalaikė ir per brangi iniciatyva.
Valstybei priklauso 74,99 proc. „Ignitis grupės“ akcijų, o smulkiesiems investuotojams – 25,01 procento.
BNS rašė, kad „Ignitis grupė“ planuoja 2025–2028 metais investuoti 3–4 mlrd. eurų bei siekti, kad jos koreguotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) būtų 600–680 mln. eurų.
Be to, grupė akcininkams kasmet žada išmokėti po 3 proc. daugiau dividendų, o už pirmąjį šių metų pusmetį išmokės 49,4 mln. eurų dividendų, arba 0,683 euro akcijai.
