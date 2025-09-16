Grikšas: turime potencialių investuotojų gynybos srityje

„Šiuo metu yra bent jau penki procesai dėl potencialių investuotojų gynybos srityje, tikiuosi, mes minimum tiek galėsime labai laimingi pasitikti Lietuvoje“, – susitikime su Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija antradienį sakė E. Grikšas.
„Įvairios sritys yra, (...) nenoriu per daug informacijos atskleisti dėl konkurencinių investicijų pritraukimo dalykų, bet procesas vyksta“, – pridūrė jis.
E. Grikšo teigimu, Lietuvai svarbu pritraukti dar bent du didelius žaidėjus gynybos srityje.
BNS rašė, kad Vokietijos gynybos pramonės milžinė „Rheinmetall“ kartu su Lietuvos įmonėmis netrukus pradės statyti kelių šimtų milijonų eurų vertės šaudmenų gamyklą Baisogaloje, Radviliškio rajone.
Be to, skelbta, kad Lietuva derasi su JAV gynybos pramonės milžine „Northrop Grumman“ dėl 30 mm kalibro šaudmenų gamybos linijos įrengimo Giraitės ginkluotės gamyklos teritorijoje.
Agentūros „Investuok Lietuvoje“ duomenimis, dėl nepalankios konkurencinės aplinkos šiemet sutartos investicijos, palyginti su pernai tuo pat laiku, smuko 16 kartų. Pasak agentūros, šiemet fiksuojamas iki šiol neregėtas reiškinys – potencialūs investuotojai įšaldo investicinius gamybos projektus.
