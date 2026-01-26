Grikšas Varšuvoje tarsis dėl bendradarbiavimo dirbtinio intelekto srityje

Kaip pranešė ministerija, E. Grikšas Varšuvoje susitiks su už skaitmeninimo, ekonomikos ir technologijų sritį atsakingais Lenkijos ministrais.
Ministras Varšuvoje lankysis sausio 26–27 dienomis.
Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas pirmadienį lankosi Lenkijoje, kur tarsis dėl bendradarbiavimo dirbtinio intelekto srityje ir pasirašys dvišalį tai numatantį susitarimą.
Kaip pranešė ministerija, E. Grikšas Varšuvoje susitiks su už skaitmeninimo, ekonomikos ir technologijų sritį atsakingais Lenkijos ministrais.
Ministras Varšuvoje lankysis sausio 26–27 dienomis.
Naujausi komentarai