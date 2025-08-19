 Investuos į atvykstamąjį turizmą

Investuos į atvykstamąjį turizmą

2025-08-19 09:28
BNS inf.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija atvykstamojo turizmo skatinimui skyrė 78 tūkst. eurų – valstybės parama skirta 21 kelionių organizatorių ir turizmo asociacijų projektui.

Investuos į atvykstamąjį turizmą
Investuos į atvykstamąjį turizmą / J. Andriejauskaitės / BNS nuotr.

Gavusios paramą įmonės galės aktyviai dalyvauti užsienio parodose ir tarptautiniuose verslo renginiuose bei pristatyti Lietuvą kaip ypač patrauklią turistams valstybę, supažindinant su kultūriniais ir pažintiniais maršrutais, konferenciniu bei sveikatinimo turizmu, pranešė ministerija.

Viceministrė Agila Barzdienė sako, jog užsienio turistai atneša daug pajamų įvairiems šalies verslams.

„Todėl investuodami į atvykstamojo turizmo projektus ne tik užtikriname didesnį Lietuvos matomumą pasaulyje, bet ir suteikiame ilgalaikę naudą verslams mūsų šalyje“, – pranešime sakė A. Barzdienė.

Didžiausia vienam projektui finansuoti skirta suma – 4 tūkst. eurų.

Pernai pagal priemonę „Vystyti turizmo infrastruktūrą ir plėtoti rinkodaros priemones“ buvo pateikta 18 paraiškų, įmonės dalyvavo 35 renginiuose įvairiose Europos ir pasaulio šalyse. 

Šiame straipsnyje:
turistai
pritraukti turistus
Ekonomikos ir inovacijų ministerija
atvykstamasis turizmas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų