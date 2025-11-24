 Išaugo superkamo pieno kaina

Išaugo superkamo pieno kaina

2025-11-24 13:30
ELTOS inf.

Per dešimt šių metų mėnesių vidutinė superkamo natūralaus pieno kaina Lietuvoje išaugo 23,8 proc. – iki 513,15 euro už toną, pirmadienį pranešė Žemės ūkio duomenų centras.

Išaugo superkamo pieno kaina
Išaugo superkamo pieno kaina / G. Savickio / ELTOS nuotr.

Spalį pieno supirkimo kaina, palyginti su rugsėju, sumažėjo 1,67 proc. ir siekė 492,41 euro už toną.

Stambiems pieno ūkiams, parduodantiems daugiau kaip 40 tonų pieno per mėnesį, spalį už žalio natūralaus riebumo pieną mokėta 528,91 euro už toną, arba 2,47 proc. mažiau nei rugsėjį. Iš stambių ūkių gauta apie 65 proc. viso Lietuvoje iš ūkių patiekto žalio natūralaus riebumo pieno kiekio.

Europos Komisijos duomenimis, aptariamu laikotarpiu vidutinė pieno supirkimo kaina Europos Sąjungoje siekė 532 eurus už toną – 12,5 proc. daugiau nei pernai.

Vidutinė Bendrijos ūkininkų gaunama pieno kaina šiemet yra 25 proc. didesnė nei pastarųjų 5 metų vidurkis.

Didžiausi pieno kainų augimai šįmet fiksuoti Lietuvoje, Latvijoje, Čekijoje, Švedijoje ir Estijoje. 

Šiame straipsnyje:
pienas
pieno supirkimas
supirkimo kaina
ūkininkai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų