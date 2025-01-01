Įsigalioja Azartinių lošimų įstatymo pokyčiai

„Anksčiau maksimali baudos suma galėjo nesuveikti kaip atgrasymo priemonė, ypač didelių lošimų organizatorių atveju. Todėl pakeistame įstatyme baudos skaičiuojamos atsižvelgiant į organizatorių pajamas ir yra diferencijuojamos pagal pažeidimų pobūdį“, – pranešime teigė Lošimų priežiūros tarnybos direktorius Virginijus Daukšys.
Priklausomai nuo pažeidimų pobūdžio, bauda sieks 3-5 proc. arba 2-4 proc. lošimų organizatoriaus praėjusių metų pajamų, už pakartotinus pažeidimus – atitinkamai 8-10 proc. ir 6-8 proc.
Iki šiol maksimali bauda už pažeidimus siekė 25 tūkst. eurų, už pakartotinį pažeidimą – 50 tūkst. eurų.
Anot tarnybos, nuo lapkričio taip pat suvienodintas visų lošimų dalyvių minimalus amžius – 21 metai.
Iki šiol į lošimo automatų ir bingo salonus, lažybų ir totalizatorių punktus būdavo įleidžiami asmenys nuo 18 metų, o į lošimų namus – nuo 21 metų.
Taip pat įsigalioja aiški prievolė lošimų organizatoriams stebėti ir stabdyti probleminį lošimą – jie turi būti įsidiegę atsakingo lošimo kontrolės sistemas. Nustačius, kad lošimas yra aukštos probleminės rizikos, privaloma jį stabdyti 48 valandoms ir neįleisti lošėjo į fizines ar nuotolines lošimų vietas.
Nuotoliniame lošime bus galima dalyvauti tik nusistačius dienos, savaitės ir mėnesio maksimalias sumas bei vieno prisijungimo lošti laiko limitą. Lošėjas, pasiekęs nusistatytas ribas, jas galės pasididinti, tačiau ne iš karto taip siekiant sustabdyti impulsyvų lošimą.
Be to, lošėjas turės būti informuojamas apie būdus ir galimybes gauti pagalbą dėl probleminio lošimo, galimybes apriboti lošimą.
BNS rašė, kad nuo liepos 1 dieną įsigaliojo griežtesni reikalavimai azartinių lošimų reklamai – lošimų organizatorių vardai negali būti naudojami remiamų objektų pavadinimuose. Pavadinimus ir ženklus jie gali nurodyti tik ant savo buveinės, lošimo vietų ir interneto svetainėje.
Nauja tvarka yra pereinamoji, prieš įsigaliosiant visiškam lošimų reklamos draudimui 2028 metais. Iki tol lošimų reklama ribojama, tačiau leidžiama.
Nuo kitų metų gegužės nuotolinių lošimų organizatoriai turės teikti tarnybai kiekvieno lošėjo istoriją.
