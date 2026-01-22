Įvertino Lietuvos biudžeto deficitą ir valdžios skolą

Estijos biudžeto deficitas siekė 1,2 proc., o Latvijoje – 3 proc., paskelbė ES statistikos tarnyba.
ES šalių deficitas vidutiniškai siekė 3,2 proc. BVP.
Lietuvos valdžios skolos santykis – vienas mažesnių ES
Lietuvos valdžios skola trečiąjį praėjusių metų ketvirtį siekė 33,6 mlrd. eurų ir sudarė 40,7 proc. šalies bendrojo vidaus produkto (BVP) – šis rodiklis buvo vienas mažesnių ES.
Latvijos valdžios skola siekė 19 mlrd. eurų, arba 45,2 proc. BVP, Estijos – 9,4 mlrd. eurų, arba 22,9 proc. BVP. Estijos valdžios skola išliko mažiausia visoje ES.
Labiausiai prasiskolinusia šalimi išlieka Graikija, kur valdžios skola sudarė 149,7 proc. BVP.
Eurostato duomenimis, bendra ES valstybių valdžios skola siekė 82,1 proc. BVP, tik euro zonoje – 88,1 proc. BVP.
Naujausi komentarai