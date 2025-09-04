Kandidatas į finansų ministrus GPM tarifų ūkininkams nekeistų, tačiau įvestų korekcijas

„Iš tiesų planuojame GPM lengvatą ūkininkams sutvarkyti, tai buvo paskutinę minutę priimtas Seimo sprendimas, todėl jį reikėtų šiek tiek pakoreguoti, bet tai būtų tiktai korekcijos, neplanuojam, kad tarifai turėtų keistis“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė jis.
Apie tai, jog tarifai išliks mažesni, yra kalbėjusi ir paskirtoji premjerė Inga Ruginienė, tačiau ji užsiminė, kad planuojama nustatyti saugiklius, kokias sąlygas ūkininkai turėtų atitikti, kad jiems būtų taikomi tokie tarifai.
BNS rašė, kad darbą baigiantis finansų ministras Rimantas Šadžius yra sakęs, kad GPM lengvata ūkininkams turėtų būti taisoma.
Seimas birželio pabaigoje nusileido ūkininkų reikalavimams ir grupės Kaimo reikalų komiteto narių siūlymu sumažino jiems GPM tarifus. Dėl to ūkininkams nuo kitų metų bus taikomi du – 15 proc. ir 20 proc. GPM tarifai, kaip jie ir reikalavo.
Už tokį sprendimą tuomet balsavo keturi socialdemokratai, prieš buvo 15, o 30 susilaikė. Tuo metu 11 konservatorių buvo už, o 17 susilaikė. Kitų valdančiųjų ir opozicijos frakcijų atstovai balsavo už.
Praėjusią savaitę Seimo etikos sargai nutarė nesiaiškinti, kurie politikai, turintys ūkininko pažymėjimus, balsavo už GPM lengvatą žemdirbiams ir taip galimai įsivėlė į interesų konfliktą. Seimo Etikos ir procedūrų komisija Seimo nariams dar kartą išsiųs priminimą, kada reikia nusišalinti nuo balsavimo, kai klausimas susijęs su jų privačiais interesais.
Ne ūkininkams nuo kitų metų galios trys GPM tarifai: 20, 25 ir 32 procentai.
Naujausi komentarai