Kaunas: esu užtikrintas, kad gynybos biudžetas bus apgintas

„Labai konkrečiai pasakau, kad turėsime tiek balsų, kad gynybos biudžetas būtų apgintas“, – ketvirtadienį susitikime su Seimo Liberalų sąjūdžio frakcija kalbėjo R. Kaunas.
Naujasis Vyriausybės narys, kuris atstovauja socialdemokratų partijai sako, kad nesureikšmina valdančiosios koalicijos partnerio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymų apie tai, kad gynybos biudžetas yra per didelis ir turėtų būti sumažintas iki 5 proc. nuo BVP.
„Tai yra politinė dalis, politinė virtuvė. „Nemuno aušros“ frakcija, o gal net vos vienas žmogus iš jos, galvoja, kad biudžetas gynybai yra perteklinis.“, – teigė R. Kaunas.
„Man atrodo, kad tai yra netgi per mažas biudžetas ir jo reikėtų dar didesnio. Tiesa, finansinės galimybės yra tokios, kokios yra. Kiekvienas Seimo narys gali turėti savo nuomonę, tačiau tikiu, kad daugumoje, mes sugebėsime apginti 5,38 proc. nuo BVP“, – darkart pabrėžė Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovas.
Kaip skelbta, socialdemokratų lyderiui Mindaugui Sinkevičiui ir Vyriausybės vadovei Ingai Ruginienei kartojant, kad gynybai numatyti 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) yra neginčytina koalicijos sutarta riba, valdančiosios „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis ne kartą sakė, kad šiai sričiai numatyti asignavimai yra pertekliniai.
ELTA primena, kad šiuo metu ateinančio laikotarpio valstybės biudžeto projektą svarsto Seimo komitetai, jame gynybai finansuoti numatyta 5,38 proc. nuo BVP arba 4,79 mlrd. eurų.
Valstybės biudžetas parlamente bus svarstomas dviem stadijomis – antrasis svarstymas turėtų įvykti iki gruodžio 9 d., paskutinis balsavimas dėl valstybės biudžeto projekto turėtų įvykti iki gruodžio 23 dienos.
