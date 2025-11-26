Vyriausybė išsėmė gynybai skolintas lėšas: kam skirti pinigai?

Tai trečiasis ir paskutinis lėšų skyrimas iš 800 mln. eurų, kuriais šių metų biudžete buvo padidintas skolinimosi limitas.
„Atsiradus konkretiems poreikiams, mes galėjome operatyviai skirti papildomų lėšų krašto apsaugos reikmėms“, – sako finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Kaip BNS nurodė Krašto apsaugos ministerija, už vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS planuojama sumokėti 31,2 mln. eurų, už netiesioginės paramos ugnimi sistemas – 120 mln. eurų.
Pastaroji suma apima 50 mln. eurų už HIMARS, ir 70 mln. eurų už haubicas CAESAR.
Kaip skelbė BNS, balandį iš skolintų lėšų buvo skirta 187,7 mln. eurų avansiniams mokėjimams už papildomas pėstininkų kovos mašinas „Vilkas“ bei vidutinio nuotolio oro gynybos sistemas NASAMS, rugpjūtį – 461 mln. eurų avansui už Lietuvos perkamus vokiškus „Leopard“ tankus.
Vyriausybė krašto apsaugai kitų metų biudžete yra suplanavusi skirti 4,8 mlrd. eurų arba 5,38 proc. šalies bendrojo vidaus produkto (BVP). Tam dar turės pritarti Seimas.
Naujausi komentarai