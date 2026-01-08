Keistas paradoksas: acizai degalams kilo, bet kainos – ne?

Pranešama, kad nors nuo sausio 1 d. akcizai degalams padidėjo, dyzelinas šiuo metu kainuoja tiek pat, kiek vidutiniškai kainavo 2025 m. gruodžio mėn., o benzinas yra tik 2 centais brangesnis.
Skaičiuojama, kad degalai šiuo metu Lietuvoje yra 3–6 proc. pigesni nei buvo prieš metus. Europos Sajungos (ES) šalyse praėjusią savaitę vidutinės degalų kainos degalinėse taip pat didėjo: benzinas brango 1,3 proc., o dyzelinas – 1,8 proc. Palyginti su ES šalių kainų vidurkiais, Lietuvoje benzino vidutinė kaina mažesnė 11,8 proc., dyzelino – 2,4 proc. Vidutinė Brent naftos kaina – 61,4 USD/bbl.
Pastarąjį pirmadienį, Lietuvos degalinėse benzinas vidutiniškai kainavo 1,42 euro/l, dyzelino vidutinė kaina siekė 1,53 euro/l. Degalinių tinkluose vidutinės benzino kainos svyravo nuo 1,35 euro/l iki 1,54 euro/l, dyzelino – nuo 1,45 euro/l iki 1,66 euro/l.
Brent naftos vidutinė kaina praeitą savaitę buvo 61,4 USD/bbl – tai 0,7 proc. mažesnė kaina nei ankstesnę savaitę, kai ji buvo 61,8 USD/bbl, ir yra 18,6 proc. mažesnė kaina nei prieš metus, kai 2024 m. gruodžio 30 d. – 2025 m. sausio 5 d. Brent naftos kaina siekė 75,4 USD/bbl. Pagal naujausių Brent naftos ateities sandorių kainas matyti, kad artimiausiais metais jos kainos bus tokios pačios, kaip ir buvo manoma prieš savaitę – 60–62 USD/bbl.
Benzino vidutinės kainos praėjusią savaitę Lietuvoje, Latvijoje ir Vokietijoje padidėjo 0,7–4,5 proc., Estijoje ir Lenkijoje sumažėjo atitinkamai 1 proc. ir 0,6 procento.
Per mėnesį benzino kaina Estijoje, Latvijoje ir Lenkijoje sumažėjo 2,3–3,3 procento, Vokietijoje padidėjo 3,9 proc., o Lietuvoje kaina nepakito.
Per pastaruosius 12 mėn. benzino kaina visose lyginamose šalyse sumažėjo 0,2–11,6 procento.
Lenkijoje benzino vidutinė kaina yra 1,35 euro/l – tai 7 centais mažesnė kaina nei Lietuvoje. Estijoje ir Latvijoje benzino vidutinė kaina atitinkamai yra 1,45 euro/l ir 1,51 euro/l.
Benzino vidutinės kainos devyniose ES šalyse dabar mažesnės nei Lietuvoje. Tarp ES šalių didžiausios benzino vidutinės kainos yra Nyderlanduose, Danijoje ir Suomijoje (1,80–1,98 euro/l), mažiausios – Maltoje, Kipre ir Bulgarijoje (1,22–1,34 Eur/l).
Dyzelino vidutinės kainos praėjusią savaitę Lietuvoje, Latvijoje ir Vokietijoje padidėjo 0,8–5,1 proc., Estijoje ir Lenkijoje sumažėjo atitinkamai 0,7 proc. ir 0,5 procento.
Per mėnesį dyzelino vidutinė kaina visose lyginamose šalyse sumažėjo 1,5–3,8 proc., išskyrus Vokietiją, kur kaina padidėjo 3,9 procento.
Per pastaruosius 12 mėn. dyzelino vidutinė kaina visose lyginamose šalyse sumažėjo 3,3–12,5 proc., išskyrus Vokietiją, kur kaina padidėjo 1 procentu.
Lenkijoje dyzelino vidutinė kaina dabar siekia 1,42 euro/l – tai 11 centų mažesnė kaina nei Lietuvoje. Estijoje ir Latvijoje kainos yra atitinkamai 1,35 euro/l ir 1,49 euro/l.
Mažesnės nei Lietuvoje dyzelino vidutinės kainos yra septyniolikoje ES šalių. Tarp ES šalių didžiausios dyzelino vidutinės kainos yra Suomijoje, Nyderlanduose ir Airijoje (1,72–1,84 euro/l), mažiausios – Čekijoje, Bulgarijoje ir Maltoje (1,21–1,34 Eur/l).
Sausio pradžioje (2026 m. sausio 6 d. palyginti su 2025 m. gruodžio 31 d.) benzino didmeninė kaina padidėjo 0,06 euro/l, o dyzelinas pabrango 0,04 euro/l. Per 2025 m. gruodžio mėn. benzino ir dyzelino didmeninės kainos sumažėjo po 0,07 euro/l. Per 2025 m. lapkričio mėnesį benzino didmeninė kaina sumažėjo vienu centu, o dyzelinas pabrango 5 centais.
Žaliavinė nafta į Lietuvą 2025 m. rugsėjo–gruodžio mėn. buvo įvežama iš Saudo Arabijos, Jungtinės Karalystės, Alžyro ir Norvegijos.
Naujausi komentarai