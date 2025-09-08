Keliaujantiems į komandiruotes – naujas pasiūlymas

Dažnas darbuotojas bent kartą per metus keliauja į komandiruotes, o sugrįžus neretai tenka ginčytis dėl dienpinigių.
Valstybinė darbo inspekcija (VDI) atskleidžia, kad beveik 73 proc. ginčų yra susiję su apmokėjimu, o į šį skaičių patenka ir dienpinigių mokėjimas.
Daliai darbdavių kyla klausimas, kada komandiruotės dienpinigių galima nemokėti?
„Jeigu darbuotojas grįžo namo iš komandiruotės dvylika minučių po vidurnakčio, ar privalo mokėti kaip už visą dieną? Tikrai tokių klausimų mes susilaukiame labai dažnai“, – teigė VDI skyriaus vedėja Ieva Piličiauskaitė-Dulkė.
Jeigu iš komandiruotės grįžote iškart po vidurnakčio, darbdavys gali nesutikti mokėti kaip už visą komandiruotės dieną, bet pagal įstatymus vis tiek privalo mokėti bent pusę sumos.
„Vis tiek turime minimalią 50 procentų ribą, kurios mažiau mokėti jau nėra galima. Nesvarbu, kiek komandiruotė trunka, ar 8, ar 12 valandų, ar galbūt kartais 15 minučių, vis tiek yra apmokama vienodai“, – nurodė I. Piličiauskaitė-Dulkė.
Pavyzdžiui, jeigu komandiruotė vyksta Čekijoje, jums darbdavys moka 50 eurų už dieną. Net jeigu iš komandiruotės grįžote iškart po vidurnakčio, jums priklauso bent 25 eurai. Nors daliai darbdavių tokiu atveju mokėti net ir pusę sumos atrodo nelogiška.
„Tikrai darbdaviai kartais kreipiasi ir klausia, ar galime susitarti su darbuotoju ir taip susitarimu mokėti, bet teisės aktas numato griežtai, koks dydis priklauso“, – aiškino I. Piličiauskaitė-Dulkė.
Darbdavius palaiko Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kuri siūlo leisti mokėti mažiau nei pusę sumos, kai komandiruotė trunka trumpiau nei keturias valandas.
„Nusimatyti kažkokį proporcingą dydį, kuris galėtų būti mažesnis negu 50 procentų“, – patvirtino Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Vita Baliukevičienė.
Tvirtinama, kad esą grįžus namo, dienpinigių jau kaip ir nebereikia.
„Iš vienos pusės, taip, atrodytų, kad darbuotojams tarsi galėtų sumažėti galimybės gauti dienpinigius, iš kitos pusės, manome, kad yra teisinga, jeigu dienpinigiai yra skiriami padengti tam tikras tavo išlaidas, pavyzdžiui, maitinimosi. Mūsų nuomone, ten po vidurnakčio nėra jau tokie poreikiai kaip dienos metu – pavalgyti pietus, pavalgyti vakarienę“, – paaiškino V. Baliukevičienė.
„O ką daryti, jeigu vilnietis nusileido į Kauną? Tai jis vėl važiuoja į stotį ir laukia pirmo traukinio, tai tada jam kaip ir priklauso komandiruotpinigių didesnis ar mažesnis skaičius?“ – klausė Profesinių sąjungų konfederacijos atstovas Artūras Černiauskas.
Darbuotojų atstovas dabar esamuose įstatymuose nemato problemos, sako, valdžia imasi nereikalingų darbų.
„60, 70 eurų yra maksimali komandiruotpinigių suma jau turtingose valstybėse. Ar tikrai problema, kad gali sumokėti 35 eurus ir ar tikrai išspręsime tą problemą, jeigu leisime sumokėti 17 ar 20 eurų“, – svarstė A. Černiauskas.
Anot ministerijos, dėl tikslios sumos darbdavys ir darbuotojas galėtų susitarti tarpusavyje. Bet teisininkai įspėja, kad tada darbuotojai gali nukentėti.
„Šitoje vietoje gaunasi taip, kad darbdavys gali mažinti iki vieno euro, ta prasme, nenustatyta riba, iki kiek gali būti mažinama, tiesiog pasakyta mažiau negu 50, tai reiškia nuo 0 iki 50. Mano manymu, reikėtų numatyti bent kažkokią ribą, kad ne mažiau negu 10 ar ne mažiau negu 25 procentai“, – patarė advokatė Evelina Trukšinienė.
Viena iš siūlymo autorių – Finansų ministerija – projektą dar tobulins.
„Nutarimas „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ buvo grąžintas mums tobulinimui, įskaitant ir minėtą nuostatą dėl dienpinigių, kai komandiruotė trunka trumpiau nei 4 valandas. Šiuo metu vertiname visas gautas pastabas“, – teigiama Finansų ministerijos atsakyme.
Pasak Darbo ministerijos, atvejų, kai darbuotojai grįžta iš komandiruotės tam tikrą laiką po vidurnakčio, pasitaiko gana dažnai.
