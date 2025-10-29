Trumpesnė darbo diena prieš šventes: ką būtina žinoti darbuotojams ir darbdaviams

Darbo laikas netrumpinamas tik tiems darbuotojams, kuriems taikoma sutrumpinta darbo laiko norma, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros specialistams, mokytojams, dėstytojams, farmacininkams ir kitiems, taip pat viešojo sektoriaus darbuotojams, kurių darbo laikas sutrumpintas dėl vaikų iki trejų metų auginimo.
„Trumpesnė darbo diena prieš šventes yra darbuotojų teisė, įtvirtinta Darbo kodekse, – pažymėjo Ieva Piličiauskaitė-Dulkė, VDI Darbo teisės skyriaus vedėja-vyriausioji darbo inspektorė. Darbdaviams svarbu ją užtikrinti ne formaliai, o realiai, kad darbuotojai galėtų išvakarėse anksčiau pabaigti darbus ir pasiruošti šventei.“
Darbo sutrumpinimo tvarka
Darbo dienos trukmė prieššventinę dieną trumpinama viena valanda, o darbo laiko apskaitos žiniaraštyje žymimas tik faktiškai dirbtas laikas. Ši valanda apmokama darbo sutartyje nustatytu darbo užmokesčiu.
„Jeigu dėl darbo organizavimo ar nepertraukiamos veiklos sutrumpinti darbo laiko nėra galimybių, papildoma valanda laikoma viršvalandžiu ir apmokama kaip už viršvalandinį darbą, tačiau tik gavus darbuotojo rašytinį sutikimą ar turint kitus teisėtus pagrindus“, – akcentavo I. Piličiauskaitė-Dulkė.
2025 m. prieššventinės dienos:
spalio 31 d. (penktadienis) – prieš Visų Šventųjų dieną (lapkričio 1 d.);
lapkričio 1 d. (šeštadienis) – prieš Vėlinių dieną (lapkričio 2 d.);
gruodžio 23 d. (antradienis) – prieš Kūčias (gruodžio 24 d.);
gruodžio 24 d. (trečiadienis) – prieš pirmąją Kalėdų dieną;
gruodžio 25 d. (ketvirtadienis) – prieš antrąją Kalėdų dieną;
gruodžio 31 d. (trečiadienis) – prieš Naujųjų metų dieną (sausio 1 d.).
Visais šiais atvejais darbo diena trumpinama viena valanda.
Svarbiausi aspektai, į kuriuos verta atkreipti dėmesį
Jeigu darbuotojas dirba keliose pareigose pas tą patį darbdavį, trumpinama bendra darbo dienos trukmė, o ne atskirai pagal pareigas.
Jeigu darbo pamaina prasideda prieššventinę dieną ir baigiasi šventinę, ji trumpinama viena valanda.
Jei šventinės dienos eina iš eilės, darbo laikas trumpinamas prieš kiekvieną šventinę dieną.
Jeigu darbuotojas dirba dvi pamainas, kurios abi patenka į prieššventinę dieną, kiekviena iš jų trumpinama viena valanda.
„Nors tokios situacijos kaip naktinės pamainos ar kelios šventės iš eilės atrodo sudėtingos, darbdaviams svarbiausia – laikytis Darbo kodekso principo, tai yra prieš kiekvieną šventinę dieną darbuotojui suteikti teisę dirbti viena valanda trumpiau“, – pabrėžė Darbo teisės skyriaus vedėja-vyriausioji darbo inspektorė.
Naujausi komentarai