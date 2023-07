Kelionės į Rodą atsisakiusi lietuvė: agentūra pateikti kito pasiūlymo neskuba

„Mes su aštuonerių metų sūnumi turime keliauti į Rodą kitą savaitę, t. y. rugpjūčio 2 dieną. Žinoma, mūsų kelionė dar yra tolokai ir tikiuosi, kad kažkokiu būdu ta situacija išsispręs į gerąją pusę, tačiau yra daug žmonių, kurie turi išskristi šiomis dienomis ir tiek mano žiniomis, tiek bendraujant su kitais žmonėmis, aš bent jau neturiu duomenų, kad kelionių kryptys būtų pakeistos, yra tik pradedama kalbėti, kad bus pasiūlytos kažkokios alternatyvos. Tai, na, suprasdama, kad tai yra greitai plintantis gaisras, be abejo, dega ne visa sala, aš tą puikiai suprantu, tačiau matydama, kokiu greičiu plinta tas gaisras, skaitydama užsienio žiniasklaidą – BBC, CNN – ir sekdama visą tą informacijos srautą, aš per savaitgalį nusprendžiau, kad, nors mano kelionė ir tolokai, bet nenoriu rizikuoti, net jei per tą laiką bus lokalizuotas, suvaldytas gaisras, aš tiesiog nenoriu keliauti ten su mažu vaiku“, – sakė Lina.

– Kaip jūs suprantate Užsienio reikalų ministerijos rekomendaciją „gerai apgalvoti prieš skrendant“? Į kokią situaciją tai pastato jus, kaip keliautoją, kuri jau sumokėjo pinigus?

– Aš net ir be rekomendacijų esu apsisprendusi, kad aš nenoriu ten keliauti, nes tai yra nesaugu ir niekas nesuteikia garantijų, kad gamtos stichijos ir gaisras neatsinaujins ar nekils kitoje vietoje, pavyzdžiui, šiaurinėje Rodo dalyje. Ta rekomendacija, be abejo, yra gera, tačiau ji tik keleiviams. Gaila, norėtųsi (...) tų griežtesnių nurodymų ir kelionių organizatoriams. Pavyzdžiui, dar šį savaitgalį kai kurios užsienio kelionių agentūros pranešė stabdančios skrydžius, keliones į Rodo salą. Na, o mūsų, lietuvių, organizatoriai, kiek suprantu ir kiek žinau, organizavo tas keliones.

Labai tikiuosi idealaus varianto.

– Jūs jau sumokėjote pinigus, ar ne? Ar jūs tikitės atgauti juos dėl to, kad neskrendate? Nes, panašu, kad tai bus jūsų kaltė, jūs kažko bijote.

– Na, žinote, aš dabar labai tikiuosi idealaus varianto. Savaitgalį elektroniniu paštu ir telefonu kreipiausi į savo kelionių organizatorius, t. y. į „Baltic tours“. Telefonu, be abejo, niekas neatsiliepė, nes savaitgalis. Aš kreipiausi su konkrečiu prašymu, kad laukiu pasiūlymų dėl kelionės keitimo, nes nenoriu keliauti į Rodą ir noriu pakeisti kelionės kryptį. Kol kas aš nesulaukiau kelionės pasiūlymų, šiandien (vakar, – red. past.) ryte man tik pavyko gyvai pasikalbėti su kelionių agentūros atstovais. Jie sakė, kad kol kas konkrečių pasiūlymų negali man pateikti, nes rytoj tik bus kelionių agentas, iš kurio pirkau, ir jis bandys kažkokius pasiūlymus pateikti. Tačiau kol kas nežinau, neturiu konkrečių pasiūlymų. Aš neprašau grąžinti pinigų, tiesiog prašau pakeisti kelionės kryptį. Ne aš viena esu keliaujanti, ne aš viena į tokią keblią situaciją patekau ir ne aš viena esu keliaujanti su vaikais, yra daug mūsų kraštiečių, kurie yra nusipirkę keliones. Iš tiesų, bendraudama su žiniasklaidos atstovais, išgirdau tokį juokingą faktą, gal taip galima pasakyti, kad kelionių organizatorių atstovų asociacija paminėjo, kad kelionių agentūros negavo keleivių prašymų dėl kelionės krypčių keitimo. Mane truputėlį prajuokino tas faktas, nes pati žinau, kad aš tikrai kreipiausi, yra raštu užfiksuota, ir tikrai, manau, daug žmonių kreipėsi. Tai nejaugi tikrai nėra tokių prašymų gauta?