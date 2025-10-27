Koalicijos taryba aptars kitų metų valstybės biudžeto projektą

„Koalicinėje taryboje toliau bus kalbama apie kitų metų valstybės biudžetą – svarbiausias eilutes, prioritetus ir atskirų sričių finansavimą“, – BNS komentavo premjerės atstovas spaudai Ignas Dobrovolskas.
„Svarbu, kad svarstant biudžetą iki jo priėmimo stadijos koalicijoje būtų pasiektas tarpusavio sutarimas, todėl reikalingas nuolatinis bendravimas ir idėjų apsikeitimas“, – pridūrė jis.
Seimui jau pateiktame 2026-ųjų biudžeto projekte numatytos rekordinės – 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) išlaidos gynybai.
Pastaruoju metu daugiausia klausimų sulaukė Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovybės neoficialiai paskleista informacija, jog Vyriausybė neketina laikytis įsipareigojimo kitais metais gynybai skirti 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
Atsistatydinusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė teigė, kad pirminiame projekte lėšos krašto apsaugai nesiekė 4 proc. BVP, o spalio 1 dieną Vyriausybės pasitarime buvo pristatytas projektas, kuriame numatyta 4,87 proc. BVP.
D. Šakalienės duomenimis, gynybos biudžetas iki 5,38 proc. BVP skubiai padidintas tik spalio 14 dieną.
Premjerė Inga Ruginienė bei finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas yra sakę, kad biudžetas pastarosiomis savaitėmis buvo nuolat koreguojamas ir tai yra normali praktika.
2026-ųjų biudžeto projekte numatytos beveik 17 proc. augančios pajamos ir beveik 19 proc. – išlaidos. Numatoma, kad grynosios valstybės išlaidos augs 5,2 proc., valdžios sektoriaus deficitas bus 2,7 proc., o valstybės skola pasieks 45,1 proc. BVP – virš 5 proc. punktų daugiau nei šiemet.
