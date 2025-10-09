Koalicinė taryba dar kartą aptars kitų metų valstybės biudžetą

Apie artėjantį tarybos posėdį BNS patvirtino premjerės atstovas Ignas Dobrovolskas – jis vyks ketvirtadienį popiet Seimo pirmininko Juozo Oleko kabinete.
Kitų metų valstybės biudžeto projektą Vyriausybė turėtų svarstyti spalio 15-ąją, o Seimui jis turėtų būti pateiktas spalio 17-ąją.
Jame turėtų būti numatytas asignavimų gynybai augimas – sudėjus visus finansavimo šaltinius, krašto apsaugai kitąmet turėtų būti skiriama daugiau nei 5 proc. BVP.
2026 metais apie 12 proc. turėtų augti senatvės pensijos, didės ir viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimai.
Valdantieji socdemai teigia, kad biudžetas leis užtikrinti socialinį saugumą labiausiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms. „Aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis projektui turi įvairių pastabų.
Anot Vyriausybės, valdžios sektoriaus išlaidos kitais metais galėtų augti ne daugiau kaip 5,2 proc., o vėliau nuosekliai mažėtų. Viešųjų finansų deficitas sieks 3 procentus.
Finansų ministerija teigia, kad dėl didesnio skolinimosi augs valstybės skolos santykis su bendruoju vidaus produktu (BVP).
