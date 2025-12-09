Koalicinė taryba rinksis aptarti kitų metų biudžeto

Tai BNS patvirtino premjerės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas.
Parlamente antradienį numatytas antrasis biudžeto projekto svarstymas, o jį priimti ketinama ketvirtadienį. Jo priėmimui šią savaitę nepritaria koalicijos partneriai „aušriečiai“.
Valdančiosios „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis sako, kad „aušriečiai“ norėtų didesnio finansavimo keliams, žemės ūkiui, aplinkosaugos pareigūnų darbo užmokesčiui – tam papildomų lėšų nenumatyta.
„Kyla abejonės, ar skolos aptarnavimo mokestis nebus didesnis nei auganti ekonomika. Manau, kad reikia sėstis, šnekėtis. Todėl valdančioji koalicija šiandien vakare dar rinksimės ir darkart diskutuosime“, – žurnalistams Seime antradienį sakė R. Žemaitaitis.
„Yra problemos su Kelių fondu, antras dalykas, žemės ūkio sektorius. Tada aplinkosaugos sektorius: buvo žadėta, kad atlyginimai kils kaip ir vidaus statuto pareigūnams – nėra taip kaip sutarta“, – kalbėjo parlamentaras.
R. Žemaitaitis praėjusį penktadienį BNS pareiškė, jog projektas yra labai blogas, nes jį priėmus po poros metų reikės skubios mokesčių reformos.
Biudžeto projekte numatyta maždaug dešimt kartų mažiau papildomų išlaidų nei prašė Seimo nariai ar komitetai – daugiau lėšų rasta pedagogams ir pareigūnams, Seimo kanceliarijai, Kultūros ministerijai.
Premjerė Inga Ruginienė penktadienį teigė besitikinti, kad Seimas solidariai patvirtins biudžetą su 5,38 proc. BVP gynybai.
Atnaujintame kitų metų viešųjų finansų plane valstybės pajamos padidintos 91,5 mln. iki 21,09 mlrd. eurų pajamos (su ES lėšomis) eurų, o išlaidos – 36,4 mln. iki 27,5 mlrd. eurų.
Biudžeto deficitas turėtų sudaryti 2,7 proc. BVP, tačiau įtraukus ir karinius įsigijimus – 5 proc. BVP. Tuo metu valstybės skola kitąmet sieks 45,4 proc. BVP.
