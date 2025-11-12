2026-ųjų valstybės biudžeto projektą įvertino Lietuvos bankas: rizikos nekelia?

Anot LB, kitų metų valstybės viešųjų pajamų ir išlaidų planas neturėtų pakenkti šalies finansiniam stabilumui.
„Finansiniam stabilumui šiuo metu rizikų nekyla, tačiau vidutiniu laikotarpiu stebėsime didėjantį valstybės įsiskolinimą“, – pranešime teigė LB valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus.
Pasak jo, valstybės skola augs dėl būtinybės didinti išlaidas krašto apsaugai, todėl ateityje svarbu laikytis fiskalinės drausmės: „Nes išaugusi skola ribos šalies galimybes amortizuoti netikėtus ekonominius sukrėtimus ateityje.“
LB vertinimu, nepaisant to, kad skola ir jos aptarnavimo išlaidos didės, šalies įsiskolinimas yra žemas, o nukritus bazinėms palūkanų normoms naujo skolinimosi kaina stabilizavosi.
Jis taip pat pabrėžia, jog Lietuvos kredito rizika yra sumažėjusi ir vertinama kaip stabili.
Tuo metu infliacija, pasak centrinio banko, 2026 metais papildomai didės apie 1,1 proc. punkto dėl akcizų didinimo, panaikintų dalies pridėtinės vertės mokesčio lengvatų bei vadinamojo saugumo įnašo draudimo sutartims.
Anot LB, kainų augimui kitąmet jokios įtakos neturės biudžete suplanuotas viešojo sektoriaus darbuotojų algų bei socialinės paramos didinimas, išmokų indeksavimas.
Centrinio banko vertinimu, yra rizikos, kad kitąmet valstybė surinks apie 140 mln. eurų mažiau pelno mokesčio nei planuoja, nors šias biudžeto netektis galimai padengs didesnės įplaukos iš kitų mokesčių.
2026-ųjų biudžeto projekte numatytos beveik 17 proc. augančios pajamos ir beveik 19 proc. – išlaidos. Numatoma, kad grynosios valstybės išlaidos augs 5,2 proc., valdžios sektoriaus deficitas bus 2,7 proc., o valstybės skola pasieks 45,1 proc. BVP – virš 5 proc. punktų daugiau nei šiemet.
