Konstitucinis Teismas: tai neprieštarauja Konstitucijai

Tokį sprendimą KT priėmė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) prašymu išnagrinėjęs bylą, kurioje sprendžiama, ar priteisti ikiteisminiame darbo ginčų nagrinėjimo procese patirtas išlaidas.
„Teisiniu reguliavimu, pagal kurį darbo ginčų komisijoje darbo ginčai dėl teisės nagrinėjami nemokamai ir ginčo šalių patirtos bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos, (...) palengvinamas ir pagreitinamas darbo ginčų nagrinėjimo procesas, darbo ginčų komisijai neturint spręsti dėl ginčo šalių patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo“, – pranešė KT.
Pasak KT, tai, jog darbo ginčai nagrinėjami nemokamai, biudžeto lėšomis, leidžia įprastai „ekonominiu ir socialiniu požiūriu silpnesnei“ jų šaliai – darbuotojams – aktyviau ginti savo teises, nes jie nerizikuoja nukentėti finansiškai komisijai priėmus darbdaviui palankų sprendimą.
LAT prašė išsiaiškinti, ar Darbo kodekso nuostata, pagal kurią darbo ginčai nagrinėjami nemokamai, neprieštarauja Konstitucijoje įtvirtintai laisvei žmonėms savo teises ginti teisme.
LAT kilo abejonių, ar teismui turėtų būti suteikta teisė vertinti individualias bylos aplinkybes ir palankaus komisijos sprendimo sulaukusiai šaliai priteisti patirtas išlaidas, pavyzdžiui, už advokato paslaugas. LAT nuomone, už šias išlaidas turėtų būti teisingai atlyginta.
„Įstatymų leidėjas, pasinaudodamas savo diskrecija nustatyti specialią ikiteisminę ginčų nagrinėjimo tvarką, atsižvelgdamas į ikiteisminiu ginčų sprendimu siekiamus tikslus, gali nustatyti kreipimosi į ikiteismines ginčų institucijas sąlygas, be kita ko, numatyti, kaip ir kokiu mastu atlyginamos tokiu būdu sprendžiant ginčus patiriamos išlaidos“, – nurodė KT.
Darbo ginčų komisija yra privaloma ikiteisminio darbo ginčų nagrinėjimo institucija, kuri sprendžia individualius ir kolektyvinius ginčus. Lietuvoje veikia 26 darbo ginčų komisijos.
