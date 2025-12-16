 LEA: fiksuotos elektros kainos planų tarifai per savaitę pakito skirtingai

2025-12-16 15:54
ELTOS inf.

Pastarąją savaitę du nepriklausomi tiekėjai siūlomų 12–24 mėnesių fiksuotos elektros kainos planų kainas didino ir mažino iki 1 proc. Tuo metu trečiasis tiekėjas tarifų nekeitė, pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

LEA: fiksuotos elektros kainos planų tarifai per savaitę pakito skirtingai / Freepik.com nuotr.

Pasak agentūros, per savaitę siūlomų 12 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kilovatvalandės (kWh) elektros vidutinė kaina sumažėjo nuo 0,273 euro iki 0,272 euro (viena laiko zona) ir nuo 0,263 euro iki 0euro (dvi laiko zonos).

Siūlomų 24 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinė kaina per savaitę nepasikeitė ir sudaro 0,276 euro (viena laiko zona) ir 0,266 euro (dvi laikos zonos).

Šiuo metu 8 mėn., 9 mėn. ir 10 mėn.  elektros kainos fiksavimo laikotarpį siūlo vienas tiekėjas, o planus su 12 mėn. ir 24 mėn. kainos fiksavimo laikotarpiu – trys tiekėjai.

Planų su nefiksuota elektros energijos kaina vidutinė 1 kWh kaina sudaro 0,236 euro, arba 24 proc. mažiau nei ankstesnę savaitę (0,309 euro).

Tuo metu nefiksuotos kainos planų vidutinė kaina lapkričio mėnesį siekė 0,280 euro ir buvo 6,1 proc. didesnė už spalio mėnesio vidutinę kainą (0,264 euro).

Garantinio tiekimo elektros kainos (planas „Standartinis“) gruodžio mėnesį, palyginti su lapkričiu, padidėjo 3–4 proc. – iki 0,255 euro (viena laiko zona) bei iki 0,271 euro ir 0,218 euro (dvi laiko zonos).

