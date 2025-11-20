LEA skelbia degalų kainas: benzinas kainuoja tiek pat kiek Lenkijoje?

Anot agentūros, lapkričio 17-ąją, pirmadienį, litras benzino šalis degalinėse vidutiniškai kainavo 1,42 euro, o dyzelino vidutinė kaina siekė 1,53 euro.
Benzino vidutinė kaina per savaitę padidėjo ne tik Lietuvoje, bet ir Estijoje, Lenkijoje ir Vokietijoje. Agentūros duomenimis, jo kaina augo 0,7–1,8 proc. Tuo metu Latvijoje benzino kaina nepakito.
Lenkijoje benzino vidutinė kaina šiuo metu siekia 1,42 euro – tiek pat kiek ir Lietuvoje. Šiais metais Lietuvoje pigesnis benzinas nei Lenkijoje buvo tris kartus. Estijoje ir Latvijoje vidutinės benzino kainos dabar yra 1,54 euro.
Aptariamu laikotarpiu brango ir dyzelinas. Jo kainos praėjusią savaitę visose lyginamose šalyse padidėjo 0,1–2,2 procento, išskyrus Latviją, kur kaina nepasikeitė.
Tuo metu Lenkijoje litras dyzelino šiuo metu vidutiniškai kainuoja 1,46 euro ir yra 7 centais pigesnis nei Lietuvoje, o Estijoje ir Latvijoje kainos yra atitinkamai 1,45 euro ir 1,52 euro.
Lapkričio 1–18 dienomis benzino didmeninė kaina padidėjo 3 centais, dyzelinas pabrango 4 centais.
