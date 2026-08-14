Lietuva ir Ukrainos DEMZ pasirašė sutartį dėl naujos amunicijos gamyklos

Pagal Edvino Grikšo ir Jevheno Muzykino pasirašytą sutartį Ukrainos įmonė Lietuvoje gamins amuniciją ir šaudmenų dalis. Tikimasi, kad ši investicija sukurs iki 450 naujų darbo vietų Alytuje ir Prienų rajone.
DEMZ investicijų Lietuvoje suma neskelbiama.
Alytaus meras Nerijus Cesiulis po sutarties pasirašymo žurnalistams teigė, kad DEMZ Alytuje investuos dešimtis milijonų eurų, tačiau konkrečios sumos neįvardijo. Anksčiau jis BNS sakė, kad būsima investicija yra didžiausia iki šiol Alytaus regione.
Krašto apsaugos ministerija ir DEMZ taip pat pasirašė memorandumą, kuriuo įsipareigojo nagrinėti galimybes bendrovės gamybos pajėgumus Lietuvoje panaudoti ir Ukrainos reikmėms, be to, tai padės stiprinti atsparias gynybos tiekimo grandines Europoje.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad ši investicija didina Lietuvos saugumą bei kuria ekonominę vertę.
„Gynybos pramonė yra pagrindinis ramstis, kuris stiprina galimybes ginti mūsų valstybę ir reikšmingą ekonominę vertę kurianti sritis. Norėdami būti saugūs šiandien turime į gynybos pramonę investuoti, neapsunkinti jos plėtros pertekliniu biurokratiniu reguliavimu ir, ne mažiau svarbu, kurti partnerystes tarp bendraminčių šalių“, – sutarties pasirašymo renginyje sakė premjeras.
„Ukrainos gynybos pramonės įmonės DEMZ žingsnis į Lietuvą yra ne tik užsienio investicija, bet ir Lietuvos nacionaliniam bei regioniniam saugumui svarbus projektas. Lietuvoje bus gaminama gynybos pramonės produkcija, atitinkanti NATO standartus ir paremta Ukrainos kompetencijomis, sukauptomis ir išbandytomis realiame mūšio lauke“, – pridūrė Vyriausybės vadovas.
M. Sinkevičius teigė, kad jau susitarta dėl Ukrainos įmonės investicijų finansavimo, tačiau neatskleidė konkrečių finansuotojų.
Ministras E. Grikšas teigė, kad ši investicija sukurs ir aukštesnės kvalifikacijos darbo vietų.
Gynybos pramonė yra pagrindinis ramstis, kuris stiprina galimybes ginti mūsų valstybę ir reikšmingą ekonominę vertę kurianti sritis.
„Tai yra šimtai darbo vietų, jos svarbios visam Alytaus regionui: Alytaus miestui, rajonui, Prienams, Varėnos rajonui. Tai ir aukštesnės kvalifikacijos darbo vietos, ir žemesnės. Gynybos pramonė visada gali pasigirti aukštesniais atlyginimais nei šalies vidurkis“, – kalbėjo E. Grikšas.
Jis neatsakė į klausimą, kiek tiksliai Ukrainos įmonė investuos Lietuvoje, tačiau tikino, kad tai viena didžiausių investicijų pastaruoju metu.
„Vienas didžiausių pastarųjų laikų investicijų atėjimas į Lietuvą ir kai kalbama apie Ukrainos investuotoją. Daug laiko tas darbas užtruko, dirbo daugybė institucijų tam, kad Ukrainos investicija būtų būtent Lietuvoje, nes dėl jų tikrai konkuruoja daugybė Europos Sąjungos valstybių“, – sakė ministras.
Jis pabrėžė, kad aplink DEMZ gamyklas galės kurtis Lietuvos gynybos pramonės įmonių ekosistema.
„Didžiąja dalimi ir Lietuvos įmonės tikrai įsitrauks, tiek tai, kas susiję ir su įrengimu, statybomis (...). Tai vėlgi svarbu, kad aplink šį investuotoją apskritai galės kurtis dar didesnė gynybos pramonės ekosistema, nes mes turime išvystytą ekosistemą, turim virš 100 įmonių, kurios auga rekordiniais skaičiais“, – kalbėjo E. Grikšas.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas akcentavo, kad ukrainiečių investicija leis Lietuvai prisitaikyti prie naujausių tendencijų mūšio lauke.
„Čia yra labai svarbus inovacijų procesas – ne tik gebėti gaminti, bet ir adaptuotis pagal besikeičiančią situaciją fronte. Jeigu kažkas keistųsi, saugumo rizikos kažkokios keistųsi, mes turėsime papildomus pajėgumus mūsų poreikiams“, – kalbėjo R. Kaunas.
Skelbta, kad DEMZ Prienų rajone, netoli Balbieriškio, statys modernų amunicijos surinkimo cechą, o Alytaus pramonės parke gamins metalines šaudmenų dalis.
Gamykla Prienų rajone bus statoma netoli Balbieriškio, 30,6 hektaro ploto sklype Ąžuolų kaime. Šis sklypas yra vienintelis Prienų rajone, įrašytas Nacionalinės žemės tarnybos rezervuotų investicinių valstybės sklypų sąrašą.
Merai džiaugiasi investicijomis, naujomis darbo vietomis
Prienų meras Alvydas Vaicekauskas penktadienį patvirtino, kad nauja gamykla iškils netoli Balbieriškio, Ąžuolų kaime, kaip anksčiau skelbė BNS.
„Gana saugi vieta, nėra gyventojų, tokiam objektui tinkama vieta“, – žurnalistams penktadienį sakė A. Vaicekauskas.
Anot jo, rajono žmonės iki šiol skundėsi gerai apmokamų darbo vietų trūkumu.
„Mums bendruomenė dažnai priekaištaudavo, kad neturime gerai apmokamų darbo vietų. Gynybos pramonės darbo vietos sustiprins mūsų kraštą ir mūsų žmonių galimybes“, – kalbėjo meras.
Tuo metu Alytaus meras N. Cesiulis teigė, kad tai didžiausia investicija Alytaus istorijoje.
„Šiandien pasirašėme didžiausią Alytaus istorijoje investiciją! Į miestą atkeliauja užsienio verslininkai su milžiniško dydžio planuojamu investuoti kapitalu“, – feisbuke rašė meras.
Anot jo, ši investicija mažins nedarbą mieste ir rajone.
„Apie 450 darbo vietų. Tai yra labai labai daug. Plius puikiai žinome, kad pramonėje sukurta darbo vieta sukuria tris darbo vietas išorėje, tiekimo grandinėse. Tai reiškia, kad 1 tūkst. žmonių mes galėsime sukurti gerai apmokamas darbo vietas ir tai tikrai ne paskutinė investicija. Tai mums duos labai didelį proveržį, nedarbo lygio mažėjimą ir konkurenciją su kitais verslais, kad galėtume pakelti atlyginimus mieste“, – rašė N. Cesiulis.
Vis dėlto meras pripažino, kad gali būti sunku rasti darbuotojų Ukrainos įmonėms: „Manau, šiek tiek bus iššūkiai su specialistų suradimu Lietuvoje, jų išmokymu ir jų įtraukimu į darbo rinką, nes gynybos technologijos yra aukštos pridėtinės vertės technologijos.“
„Mes ir šiuo metu ruošiame specialistus, apie specialistų ruošimą, kai atsidarys gamykla, kad mes galėtume pateikti esamus specialistus ar pritraukti iš kitų regionų, ar galbūt susigrąžinti užsienyje išvykusius mūsų diasporos atstovus, tuos žmones, kurie grįžta šiuo metu į Lietuvą“, – pridūrė meras.
DEMZ ieškos įvairių darbuotojų: metalo apdirbimo staklių, kokybės kontrolės ir gamybos procesų specialistų, rašoma Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pranešime.
Gamyklos statybas Prienų rajone planuojama pradėti jau šį rudenį, o gamybą – kitų metų pabaigoje.
Kaip skelbė BNS, gamykla Prienų rajone bus statoma netoli Balbieriškio, 30,6 hektaro ploto sklype Ąžuolų kaime. Šis sklypas yra vienintelis Prienų rajone, įrašytas Nacionalinės žemės tarnybos rezervuotų investicinių valstybės sklypų sąrašą.
Šioje teritorijoje anksčiau planuota įrengti Šiaulių sąjungos dronų treniruočių bazę – 2024-ųjų lapkritį Vyriausybė šį sklypą buvo nusprendusi perduoti Šaulių sąjungai, kad ji čia vystytų dronų pajėgumus, įrengtų šaudyklą, tačiau, anot sąjungos vado pavaduotojo Laimono Vaškio, teritorija šauliams taip ir neatiteko.
Gamyklos statybas planuojama pradėti jau šį rudenį, o gamybą – kitų metų pabaigoje, skelbia ministerija.
E. Grikšas žurnalistams teigė, kad gamyklos Prienų rajone statybos turėtų būti baigtos 2027 metų antrąjį pusmetį.
Renkant vietą naujai gamyklai DEMZ vadovavosi saugumo ir geografinės padėties, infrastruktūros, darbo jėgos, reguliacinės aplinkos bei valstybės paramos gynybos pramonei kriterijais. Tarp svarstytų vietų buvo kitos Baltijos šalys, Lenkija, Bulgarija, Čekija ir Rumunija, tačiau Lietuva išsiskyrė palankia institucine aplinka ir strategine padėtimi NATO rytiniame flange.
Ekonomikos ir inovacijų ministerija Ukrainos investiciją vadina didele ir svarbia, padėsiančia Lietuvai tapti regioniniu DEMZ gamybos ir inovacijų centru, kuriame bus kuriami ir testuojami nauji produktai.
DEMZ produkcijos spektras bus plečiamas atsižvelgiant į Ukrainos ir sąjungininkų poreikius. Be to, numatyta mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (R&D) kryptis, apimanti Lietuvos ir Ukrainos technologinių kompetencijų bei patirties telkimą, rašoma pranešime.
Ukrainos įmonės produkcija atitiks NATO standartus, pirminė jos rinka bus Ukrainos ginkluotosios pajėgos, antrinė – sąjungininkų gynybos poreikiai, teigė ministerija.
DEMZ yra didelis gynybos prekių tiekėjas Ukrainos kariuomenei. Kilus plataus masto karui Ukrainoje įmonė perorientavo veiklą iš civilinės į karinės produkcijos gamybą. Bendrovė turi padalinių visoje Ukrainoje, kur yra įdarbinusi apie 4 tūkst. žmonių.
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