Lietuva pasiryžusi laiduoti, kad Ukraina grąžins TVF 8 mlrd. eurų paskolą

Vyriausybė trečiadienį pasitarime pritarė Finansų ministerijos siūlymui prisijungti prie penkių Didžiojo septyneto (G7) ir dar kelių ES šalių bendro pareiškimo, kuriuo garantuojama, kad Ukraina įvykdys šiuos finansinius įsipareigojimus.
„Užtikrinimas yra būtina sąlyga siekiant, kad vasario 11 dieną TVF (...) patvirtintų ketverių metų trukmės 8,1 mlrd. JAV dolerių vertės išplėstinio finansavimo programą Ukrainai“, – pasitarime sakė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Anot ministro, tai tik politinis pareiškimas, kuriam nereikia skirti biudžeto lėšų, dėl to Lietuva nepatirs jokių finansinių rizikų.
Pasak ministerijos, nauja TVF finansavimo programa Kyjivui reikalinga siekiant padengti šalies finansavimo trūkumą šiemet ir ateityje, stiprinti jos finansų stabilumą. Lėšos taip pat būtų skirtos kovai su korupcija, skolos valdymui, valdysenos gerinimui.
Ministerijos teigimu, pareiškimą jau pasirašė Italija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Vokietija ir Kanada, Nyderlandai, Švedija ir Danija. Galimybę prisijungti svarsto ir daugiau šalių.
Tokį pat pareiškimą Lietuva pasirašė ir 2023 metais, kai TVF patvirtino ketverių metų 15,6 JAV dolerių vertės Ukrainos finansavimo programą.
