Lietuva žada pirkti naujus šarvuočius: įvardijo skaičių

„CV90 vikšrinių pėstininkų kovos mašinų įsigijimas – labai svarbus pirkinys divizijos vystymui. Šarvuočiai pasižymi aukšta ugnies galia, gera apsauga bei puikiu manevringumu sudėtingomis bekelės ir miškų sąlygomis. Kalba eina apie 100 vienetų – Lietuva perka ne viena, o dalyvauja bendrame 6 NATO valstybių įsigijime“, – po VGT posėdžio pirmadienį žurnalistams sakė D. Matulionis.
Anot jo, taip pat bus prioritetizuojamas pramoninis bendradarbiavimas, kad Lietuvoje būtų gaminami CV90 šarvuočių technikos komponentai.
„VGT pritaria galutiniam projekto įgyvendinimui, tuo pačiu įpareigoja sudarant sutartis skirti didelį dėmesį pramoniniam bendradarbiavimui, Lietuvoje gaminant konkrečius technikos komponentus bei užtikrinant technikos remonto ir aptarnavimo paslaugas“, – pridūrė Prezidentūros atstovas.
Techninį susitarimą dėl bendradarbiavimo įsigyjant kovos mašinas CV90 Lietuva pasirašė lapkritį su penkiomis Europos valstybėmis – Suomija, Švedija, Norvegija, Estija ir Nyderlandais.
Kovos mašinų pristatymas Lietuvai ir kitoms šalims planuojamas nuo 2028 metų.
Jau skelbta, kad CV90 kovos mašinos yra reikalingos Lietuvai siekiant iki 2030 metų išvystyti pilną operacinį Nacionalinės divizijos pajėgumą.
VGT sudaro prezidentas, premjeras, Seimo pirmininkas, krašto apsaugos ministras ir kariuomenės vadas.
