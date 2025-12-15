Lazdijų rajone bus steigiamas brigados dydžio poligonas

„Priimtas sprendimas dėl pritarimo brigados dydžio mokymams skirto Kapčiamiesčio poligono steigimo Lazdijų savivaldybėje“, – po VGT posėdžio žurnalistams sakė prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis.
„Lietuvos kariuomenės vertinimu, kariniu ir Lietuvos saugumo užtikrinimo požiūriu, pasirinkta teritorija yra pati tinkamiausia vieta – tai taip vadinamo Suvalkų koridoriaus dalis, besiribojanti su Lenkija ir Baltarusija“, – kalbėjo jis.
D. Matulionio teigimu, vadinamojo Suvalkų koridoriaus gynybai bus skiriamas ypatingas Lietuvos, Lenkijos ir NATO dėmesys.
„Poligono steigimas padidins saugumą šioje Lietuvos dalyje“, – sakė patarėjas.
VGT posėdyje taip pat nuspręsta išplėsti Tauragės poligoną į Jurbarko savivaldybę, dvigubai padidinant jo plotą.
„Prezidentas nuoširdžiai dėkoja savivaldybėms, šiuo atveju, Lazdijų ir Jurbarko merams, už gerą konstruktyvų bendradarbiavimą. Būtent šių poligonų steigimas svarbus vystant diviziją ir užtikrinant sąlygas kiek galima didesniam sąjungininkų pajėgų buvimui Lietuvoje“, – teigė D. Matulionis.
Kaip rašė BNS, spalio pradžioje Krašto apsaugos ministerija (KAM) ir Lietuvos savivaldybių asociacija susitarė dėl naudų savivaldybėms, kuriose veikia ar bus steigiami kariniai poligonai.
Naujam brigados dydžio kariniam poligonui vietos ieškoma Lietuvoje siekiant sukurti nacionalinę diviziją, daugėjant sąjungininkų karių, augant šauktinių skaičiui ir rezervui, įsigyjant naujos karinės technikos.
Vokietija žada Lietuvoje iki 2027 metų dislokuoti kelių tūkstančių karių brigadą.
