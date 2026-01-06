Kapčiamiesčio bendruomenė kreipėsi į institucijas: prašo psichologų pagalbos

„Nuo tada, kai buvo paskelbta apie planuojamą karinį poligoną, mūsų kraštą apėmė nerimas ir nuolatinė nežinia. Nežinia, ar rytoj dar turėsime namus. Nežinia, ar galėsime likti ten, kur gyveno tėvai ir seneliai. Nežinia, ar visa tai, ką kūrėme visą gyvenimą, nebus tiesiog nubraukta iš žemėlapio ir istorijos. Senjorai sako, kad nebemiega. Žmonės pradėjo gerti raminamuosius. Tėvai slepia ašaras nuo vaikų, bet vaikai viską jaučia. Tai ne panika. Tai – bendruomenės trauma“, – rašoma Kapčiamiesčio bendruomenės socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.
Antradienį parengtas kreipimasis adresuotas Sveikatos apsaugos ir Krašto apsaugos ministerijoms, europarlamentarui Aurelijui Verygai, kuris pristatomas kaip Seimo Sveikatos reikalų komiteto narys, bei Lazdijų rajono savivaldybei.
„Didžiausia žala šiandien daroma ne sprendimais, o tyla ir „sausais“ paaiškinimais, kuriuose nėra vietos žmogui. Kalbama apie hektarus, bet ne apie gyvenimus. Apie strategijas, bet ne apie širdis. Ne apie Lietuvą. Todėl mes prašome vieno – pagalbos žmonėms. Ne vėliau. Ne po sprendimų. Dabar. Mes prašome: psichologų, kurie atvyktų į Kapčiamiestį ir aplinkinius kaimus, emocinės pagalbos, vietos / telefono linijos, kur būtų galima išsikalbėti, pasikonsultuoti, nusiraminti“, – pareiškime akcentuoja bendruomenė.
Kaip rašė BNS, Kapčiamiesčio poligono teritorija apims apie 14,6 tūkst. hektarų, kur šiuo metu yra beveik 2 tūkst. privačių sklypų, didžioji dalis jų – miško paskirties žemė.
Šiame poligone vyktų Lietuvos kariuomenės ir NATO sąjungininkų karių pratybos, o vienu metu galėtų treniruotis 3,5–4 tūkst. karių. Didesnės pratybos poligone vyktų apie penkiskart per metus ir truktų iki dešimties dienų, mažesnės apimties vyktų nuolat.
Gruodį taip pat paskelbta apie ketinimus dvigubinti Tauragės poligono dydį.
