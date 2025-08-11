Lietuvos kariuomenės techniką tvarko „Ivetra ir Ko“, kurios akcininkas yra Antonas Hegelmannas

Pasak portalo, Lietuvos kariuomenė per pastaruosius penkerius metus iš „Ivetra ir Ko“ pirko paslaugų daugiau nei už 130 tūkst. eurų, daugiausia – transporto priemonių detalių bei dažymo ir kėbulo remonto paslaugų.
Lietuvos kariuomenė, komentuodama pirkimus, pažymėjo, kad įmonė, kuri nėra įtraukta į priešiškų šalių ar nepatikimų tiekėjų sąrašą, visateisiai dalyvauja konkurse.
„Nėra teisinio pagrindo atsisakyti ar kitaip užginčyti paslaugos tiekėjo dalyvavimo, jei yra patenkinami objektyvūs kriterijai – kaina ir techniniai aspektai“, – rašoma Lietuvos kariuomenės atsakyme.
Jame taip pat pažymima, kad „Ivetra ir Ko“ dažniausiai įsigyjamos dalys arba atliekamos transporto priemonių dažymo ir remonto paslaugos ir jų teikimui nekeliami specifiniai saugumo ar kiti ypatingi reikalavimai, galintys turėti įtakos nacionaliniam saugumui.
„Todėl pirkimo specialistams vertinant pateiktus pasiūlymus nebuvo vertinami įmonės savininkai, jų pažiūros ar vieši pasisakymai“, – informuoja kariuomenė.
„Ivetra ir Ko“ vadovas Borisas Ignatjevas komentare pažymėjo, kad įmonė nevykdo veiklos ir neturi jokių interesų Rusijoje.
Vokietijos kapitalo tarptautinės transporto ir logistikos kompanijos „Hegelmann Group“ akcininkas A. Hegelmannas, birželį lankėsi Rusijoje, kurioje dalyvavo Kalmukijos Respublikos ir Irano atstovų susitikime.
Į Rusiją keliavo ne tik A. Hegelmannas, bet ir bendrovės „Hegelmann transporte“ kroviniai – biržoje „Cargo“ ir TIMOCOM galima išvysti bendrovės „Hegelmann transporte“ siūlymus vežti krovinius iš Prancūzijos ar Vokietijos į Rusiją.
Bendrovės „Hegelmann transporte“ vadovas Tomas Jurgelevičius LRT yra sakęs, kad į Rusiją vežami tik tie kroviniai, kuriems nėra draudimo.
BNS rašė, kad „Hegelmann Group“ veiklą pradėjo 1998-aisiais, o 2004 metais ši bendrovė įsikūrė Lietuvoje, Kaune.
Registrų centro duomenimis, 100 proc. „Ivetra ir Ko“ akcijų priklauso įmonei „A. S. Holding“, kurią lygiomis dalimis po 50 proc. kontroliuoja Antonas ir Siegfriedas Hegelmannai.
