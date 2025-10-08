Transporto ir logistikos sektoriaus svarba: kaip inovacijos keičia sunkvežimių servisus

Naujos technologijos, tokios, kaip skaitmenizacija ir dirbtinis intelektas, suteikia sektoriui galimybę veikti greičiau, efektyviau ir tiksliau. Natūralu, kad pokyčiai neišvengiamai pasiekia ir vieną svarbiausių logistikos grandžių – sunkvežimius aptarnaujančius servisus. Anksčiau buvę tik vieta remontui, šiandien jie tampa moderniomis, technologijomis grįstomis paslaugų teikimo vietomis, kurių veikla tiesiogiai lemia logistikos efektyvumą.
Vienas tokių pavyzdžių – UAB „Ivetra ir Ko“, kryptingai investuojanti į skaitmenizaciją, DI ir procesų modernizavimą tam, kad užtikrintų nenutrūkstamą transporto judėjimą ir suteiktų klientams maksimalią vertę.
Servisai – nematomas logistikos stuburas
Viena svarbiausių grandinės dalių yra sunkvežimių servisai. Jie užtikrina, kad transporto priemonės dirbtų be prastovų, o įmonių veikla vyktų sklandžiai.
„Sunkvežimių servisai – tai vienas iš nematomų, bet kertinių logistikos sektoriaus stuburų. Lietuvoje jų vaidmuo ypač svarbus dėl kelių transporto dominavimo. Krovinių vežimas priklauso nuo to, ar sunkvežimiai dirba be prastovų. Servisai tiesiogiai lemia įmonių veiklos efektyvumą“, – teigė UAB „Ivetra ir Ko“ vadovas Borisas Ignatjevas.
Skaitmenizacija – jau kasdienybė
Pastaraisiais metais UAB „Ivetra ir Ko“ servisas nuosekliai investuoja į procesų skaitmenizaciją. Diagnostika, užsakymų valdymas, klientų aptarnavimas ir net sandėlio operacijos jau perkeltos į skaitmeninę erdvę. Rezultatas – sklandesni procesai, mažiau klaidų ir greitesnė reakcija.
„Popieriniai procesai šiandien jau nebeefektyvūs – jie brangūs, lėti ir klaidų tikimybė didesnė. Skaitmenizacija leido paspartinti reakciją į remontus, užtikrinti greitesnę darbų eigą, o sprendimų priėmimas tapo sklandesnis. Informaciją realiu laiku mato ne tik mechanikai, bet ir užsakymų priėmėjai, detalių tiekėjai, vadybininkai“, – pasakojo Borisas I.
Įmonė naudoja technikos būklės patikros aplikaciją, leidžiančią atlikti standartizuotas apžiūras. Visi duomenys saugomi skaitmeninėje platformoje, todėl yra prieinami tiek servisui, tiek užsakovui. „Booking“ modulis suteikia galimybę planuoti darbus nuo kėbulų remonto iki plovyklos – klientas iškart mato, kada gali būti priimtas.
Ne mažiau svarbi ir sandėlio valdymo skaitmenizacija: čia naudojami skeneriai užtikrina, kad detalės būtų greitai ir tiksliai registruojamos, o inventorizacija – maksimaliu tikslumu.
Dirbtinis intelektas – pagalbininkas kasdienybėje
UAB „Ivetra ir Ko“ jau dabar taiko DI sprendimus – nuo klientų aptarnavimo ir marketingo iki techninės informacijos analizės.
„Naudojame kelias DI programėles kaip papildomą priemonę, padedančią greičiau gauti informaciją, pavyzdžiui, apie remonto eigą ar priežiūros intervalus. Dirbtinis intelektas negali atstoti mechanikų kompetencijos – jis veikia tik kaip pagalbinis įrankis. Galutinius sprendimus visada priima mūsų specialistai, kurių patirtis ir žinios yra nepakeičiamos“, – sakė Borisas I.
Tokie įrankiai ypač pasiteisina analizuojant rinkos kainas ar priežiūros intervalus – DI parengia santraukas, kurias specialistai tikslina naudodamiesi profesionaliomis sistemomis.
Borisas I. prognozuoja, kad artimiausiais metais DI taps neatsiejama servisų dalimi: „Dirbtinis intelektas padės užbėgti įvykiams už akių – pavyzdžiui, realiu laiku įspės apie artėjantį gedimą ar būtinybę pakeisti detales. Tokie sprendimai leis dar labiau sumažinti prastovas.“
Investicijos į žmones ir ateitį ne mažiau svarbios nei technologijos
Modernus servisas negali veikti be kvalifikuotų specialistų. Todėl UAB „Ivetra ir Ko“ daug dėmesio skiria komandai – nuo mechanikų iki elektrikų ir motoristų. Kas tris mėnesius į kursus siunčiami bent keli darbuotojai, kurie grįžta su naujausiomis žiniomis ir praktika.
„Investicijos į servisą tai ne tik pinigai, bet ir žinios. Kiekvienas įnašas grįžta papildoma nauda. Būtent todėl pas mus atvyksta klientai, kuriems reikia daugiau nei remonto – jiems reikia patikimumo. Inovacijos kuria mūsų konkurencinį pranašumą“, – pabrėžė Borisas.
Įmonė planuoja tolesnes investicijas į modernią įrangą ir procesų optimizavimą. Naujausias projektas – oro kompresorių sistema, automatiškai reguliuojanti oro tiekimą pagal poreikį. Tai ne tik sumažina elektros sąnaudas, bet ir prisideda prie tvarumo.
Vizija – modernus, į ateitį orientuotas servisas
Klientai ne visada mato, kas vyksta serviso viduje, bet jie puikiai jaučia rezultatą – greitą, kokybišką ir sklandų remontą.
„Žmonės dažniausiai nepastebi, kai procesai veikia gerai. Jie tiesiog džiaugiasi, kad remontas atliktas laiku, detalių netrūko, o vairuotojas galėjo be prastovų grįžti į kelią. Tai ir yra didžiausias mūsų darbo įvertinimas“, – sakė Borisas I.
Pasak jo, didžiausia motyvacija – kurti naujoves ir matyti jų vertę: „Įdomiausia – rasti, ko trūksta, ir tai įgyvendinti. Kiekviena naujovė iš pradžių gali sukelti pasipriešinimo jausmą, bet kai pradedi naudoti, pamatai naudą. Tai įkvepia judėti pirmyn.“
UAB „Ivetra ir Ko“, jau 28 metus veikianti Kauno rajone, teikia sunkvežimių, priekabų, puspriekabių, autobusų ir mikroautobusų diagnostikos, techninės priežiūros bei remonto paslaugas – šiuolaikinis servisas Jūsų patogumui: greitai, patikimai, profesionaliai.
Kontaktai:
Servisas +37037351296,
Kokybės klausimais +37069996728,
Vadovas +37061499692.
