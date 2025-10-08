Lietuvos senjorams – džiugios žinios dėl pensijų

Pensininkas Viktoras gyvena kaime, o dirba Šiauliuose – prekiauja savo augintomis daržovėmis.
„Pasižiūriu, kaip žmonėms tikrai sunku. Už 5 eurus čia nieko nenupirksi. Jeigu paduoda 10 eurų – tai truputį atiduodi“, – pasakojo pensininkas Viktoras Zaleckis.
Ir pats senjoras deda eurą prie euro. Kaimo daržovės padeda sutaupyti maistui. Tačiau pensiją tuština vaistai, šildymas, kelionės į miestą. O dar tenka padėti artimiesiems.
„Anūkams reikia padėti. Vaikams jau nebereikia, bet anūkams – taip“, – kalbėjo V. Zaleckis.
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė siūlo kitąmet pensijas didinti vidutiniškai 12 proc.
„Vidutiniškai žmogui pensija galėtų padidėti apie 80 eurų“, – sakė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė.
Žada, jog tiek augs vidutinė senatvės pensija ir pasieks 750 eurų, o turintiems būtinąjį stažą didės 90 eurų – iki 810 eurų. Pensija dar ne pusė algos, bet jau arčiau.
„Vidutinė žmonių pensija, kurie turi stažą, jau pasieks 50 proc. vidutinio atlyginimo, o tie, kurie neturi stažo, pasieks 47 proc. vidutinio atlyginimo“, – paaiškino J. Zailskienė.
Tik atlaisvinusi lėšas iš antros pensijų pakopos premjerė Inga Ruginienė žadėjo, kad kitais metais pensijos tikrai didės sparčiau.
„Dedu visas pastangas, kad indeksavimas būtų intensyvesnis jau nuo 2026 metų“, – tikino I. Ruginienė.
Tačiau Seimo opozicija atkerta – nematyti nieko naujo. Senjorai prisidurs tiek pat, kiek ir pernai.
„Pati ministerija netrykšta entuziazmu. Jie net savo komunikacijoje pabrėžė, jog tik išlaiko augimo tempą, kokį turėjome pastaruosius keletą metų“, – komentavo Seimo narys Linas Kukuraitis.
„Sodros“ duomenimis, per tūkstantį eurų pensijos gauna 8 proc. senjorų. Maždaug du trečdaliai šalies pensininkų gauna nuo 500 iki 1000 eurų. O ketvirtadalio pensija nesiekia 500 eurų.
„Savo Vyriausybės programoje žadėjo sparčiau, greičiau ir geriau. O gavosi kaip visada“, – pastebėjo Seimo narė Gintarė Skaistė.
Valdantieji teisinosi – pažadai pensininkams pradingo, kai pradėta dėlioti valstybės biudžetą. Išlaidos braška per siūles.
„Reikia išlaikyti valstybės skolos lygį – 3 proc. Tą darė ir ankstesnės Vyriausybės. Visi rezervai – teigiamoje pusėje, o visos išlaidos – neigiamoje“, – pabrėžė Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas.
Pensijų didinimui jau numatyti šimtai milijonų. Žadama krapštyti ir valstybės biudžetą, ir „Sodros“ rezervo perviršį. „Sodros“ santaupos – 90 milijonų – bus skirtos indeksuoti individualią pensijos dalį.
„Bazinė dalis didėja didesne dalimi, o individualioji – 3 proc.“, – nurodė socialinės apsaugos ir darbo ministrė.
Mažos pensijos augs mažiau procentiškai nei didelės.
L. Kukuraitis atkreipė dėmesį, kad tokios proporcijos pakurstys senjorų nelygybę, nes iš valstybės biudžeto pensijų didinimui bus skiriama mažiau.
„Mažos pensijos augs mažiau procentiškai nei didelės“, – pabrėžė L. Kukuraitis.
Skriauda gresia ne tik pensininkams, bet ir prezidentui. Gitanas Nausėda prašė iš „Sodros“ perviršio pensijoms papildomai skirti bent 200 milijonų eurų. Realybėje numatyta vos pusė tiek.
„Matyt, kai atsiduri valdžioje, supranti, kad tos galimybės nėra begalinės – didini, kiek įmanoma“, – sakė G. Skaistė.
Lietuvoje yra per 600 tūkst. pensininkų. Dalis jų gyvena vieni, be jokio ramsčio. Tačiau ir jiems dosnumas – menkas. Vienišo asmens išmoka žadama didinti 4 eurais – iki 46.
„Tie 4 eurai atrodo neatspindintys tikrosios žmonių situacijos“, – vertino Seimo narys.
Senjorų baimė – ar viso džiaugsmo nesuvalgys kainų augimas. Kitais metais dings lengvata centriniam šildymui.
„Čia labai priklauso nuo elektros, nuo kuro, kokią tą žiemą prognozuoja. Gal bus 30 laipsnių šalčio – tai iškart nieko neliks“, – kalbėjo V. Zaleckis.
Brangsta ir maistas. „Pricer.lt“ skelbia, kad šį rugsėjį pigiausių maisto produktų krepšelis yra 8 proc. brangesnis nei pernai rugsėjį.
„Tas kelia nerimą. Virš 3 proc. jau yra infliacija. Tai tikrai nemažą dalį pensijų augimo suvalgys infliacija“, – pabrėžė G. Skaistė.
„Visus rodiklius stebėjau – niekur man nerodo dviženklės infliacijos“, – tikino A. Sysas.
Pensijų indeksavimo dydžiams dar turi pritarti Vyriausybė ir Seimas.
